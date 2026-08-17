ليس العلاج الكيميائي وحده يعالج السرطان.. السر الحقيقي يكون في التغذية

شهد علاج السرطان تقدماً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ساهمت تحسينات التشخيص والعلاجات الموجهة والعلاج المناعي والطب الدقيق في زيادة معدلات نجاة المرضى. ومع ذلك، يؤكد أطباء الأورام بشكل متزايد أن التعافي الناجح من السرطان لا يقتصر على العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو الجراحي. ويبرز عاملٌ غالباً ما يُغفل عنه، ألا وهو التغذية العلاجية، كركيزة أساسية في الرعاية الشاملة لمرضى السرطان.

يؤكد الخبراء أن التغذية السليمة تُحسّن قدرة المريض على تحمّل العلاج، وتقلل من المضاعفات، وتحافظ على قوة العضلات، وتعزز جودة الحياة بشكل عام أثناء وبعد علاج السرطان. يقول الدكتور بريتام كالاسكار، مدير ومؤسس مشارك لمركز M|O|C لرعاية وأبحاث السرطان: "لا تنتهي رعاية مرضى السرطان بالعلاج وحده. فإلى جانب العلاجات القائمة على الأدلة، يحتاج المرضى إلى إرشادات غذائية، ودعم نفسي، ونظام دعم يساعدهم على التكيّف مع الحياة بعد العلاج".

لماذا تعتبر التغذية مهمة أثناء علاج السرطان؟



يمكن أن يؤثر السرطان نفسه، إلى جانب العلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، بشكل كبير على الحالة التغذوية للشخص. يعاني العديد من المرضى من آثار جانبية تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء وصعوبة البلع وتغيرات في حاسة التذوق والشم والتعب وفقدان الوزن وهزال العضلات (الكاشكسيا).

قد تُصعّب هذه المشكلات على المرضى الحصول على ما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى سوء التغذية. وقد أظهرت الدراسات أن سوء التغذية شائع بين مرضى السرطان، ويرتبط بنتائج علاجية أسوأ، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وارتفاع مخاطر العدوى، وانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة. وقال الدكتور كشيتيج جوشي، مدير ومؤسس مشارك لمركز M|O|C لرعاية وأبحاث السرطان: "يمكن أن تساعد خطط التغذية الفردية في إدارة الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج، والحفاظ على القوة، وتحسين تحمل العلاج، ودعم التعافي على المدى الطويل".

وأضاف الدكتور جوشي: "لا تزال الأدلة العالمية تثبت أن مجتمعات دعم الناجين تعمل بشكل كبير على تحسين الدافع والالتزام بالعلاج والجودة الشاملة للحياة".

ما هي التغذية الخاصة بمرضى الأورام؟



التغذية العلاجية لمرضى السرطان مجال متخصص يركز على تلبية الاحتياجات الغذائية للأشخاص المصابين بالسرطان. على عكس النصائح الغذائية العامة، تتضمن التغذية العلاجية لمرضى السرطان تخطيطًا غذائيًا شخصيًا يعتمد على نوع السرطان وخطة العلاج والأعراض والحالة الصحية العامة للمريض. يعمل خبراء التغذية السريرية جنبًا إلى جنب مع أطباء الأورام لمساعدة المرضى على:

حافظ على وزن صحي للجسم

منع فقدان العضلات

تحسين مستويات الطاقة

إدارة الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج

دعم المناعة

تعزيز التعافي بشكل أسرع

قد تشمل خطط التغذية الفردية الأطعمة الغنية بالبروتين، والوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، واستراتيجيات الترطيب، والمكملات الغذائية الفموية عند الضرورة.



التغذية سر تحسن حالات مرضى السرطان



يقول الأطباء إن المرضى الذين يتمتعون بتغذية جيدة يكونون في الغالب أكثر قدرة على إكمال علاجهم دون انقطاع. فالحفاظ على التغذية الكافية يساعد الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة، والتعافي من العمليات الجراحية، والتعامل مع الإجهاد البدني الناتج عن العلاج الكيميائي والإشعاعي.

قد يساهم الدعم الغذائي الجيد في تقليل المضاعفات المرتبطة بالعلاج، وتحسين التئام الجروح، وخفض خطر العدوى، وتحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل. ومن المهم الإشارة إلى أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر. فما يناسب مريض سرطان قد لا يناسب آخر، مما يجعل الاستشارة الغذائية المتخصصة ضرورية.

إن التعافي يتجاوز العلاج الطبي



تُعتبر مرحلة التعافي من السرطان مرحلةً مهمةً من مراحل الرعاية الصحية، ويتزايد الاعتراف بها. ولا يقتصر التعافي على القضاء على السرطان فحسب، بل يشمل أيضاً استعادة القوة البدنية، والرفاهية النفسية، والثقة بالنفس.

تُشكّل مجموعات الدعم، وبرامج إعادة التأهيل، والاستشارات النفسية، والنشاط البدني، والاستشارات الغذائية، مجتمعةً، نهجًا شاملًا يُساعد المرضى على العودة إلى حياتهم اليومية بنجاح أكبر. كما يُشدّد خبراء الرعاية الصحية على أهمية تثقيف مُقدّمي الرعاية، إذ غالبًا ما يلعب أفراد الأسرة دورًا محوريًا في مساعدة المرضى على الحفاظ على عادات غذائية صحية طوال فترة العلاج. ومع تزايد الوعي بالرعاية الشاملة لمرضى السرطان، يُساهم دمج التغذية العلاجية، والدعم النفسي، وإعادة التأهيل، وبرامج دعم المتعافين، في تحويل التركيز من مجرد علاج السرطان إلى تحسين الصحة العامة ونوعية حياة كل مريض.