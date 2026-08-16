قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: طريق النور واحد .. أما الظلمات طرق كثيرة تتشعّب وتتعدّد
شاهد عيان على مذبحـ.ـة 15 مايو: النفقة والمُتجمدات كانت السبب .. والجاني استغل الصلح للغدر
قصف بالصواريخ الباليستية على «كييف» دون الإبلاغ عن أي اعتراضات
مدير «الشرقية إنبي» يكشف كواليس رحلته من إيسكو إلى النجمة اللبناني
4 ملايين جنيه الأعلى .. محمد إسماعيل يكشف تفاصيل عقود لاعبي «الشرقية إنبي»
إعلامي يكشف موقف بتروجت من الأهلي والزمالك في ملف الصفقات
كبار السن ومرافقيهم.. من هم نسبة الـ 1% الفائزين بحج القرعة بالتزكية
تفاصيل أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
قبل اتهام الشامبو.. هذه الأطعمة تسبب تساقط الشعر
استعدادًا للموسم الجديد .. ثنائي الأهلي الهجومي ينتقل إلى «السويس بتروجت» | تفاصيل
شروط محمد صلاح ووكيله وراء توقف المفاوضات.. رئيس «بشكتاش» التركي يكشف الكواليس
مسئول إيراني يهدّد ترامب : توقف عن الخداع بشأن هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تربط بين شرب القهوة وتحسين عملية التمثيل الغذائي

القهوة
القهوة
نهى هجرس

القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وقد ربطت دراسات سابقة استهلاكها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد ربطت دراسة فنلندية حديثة بين الاستهلاك المنتظم للقهوة وتحسين تكوين الجسم ومؤشرات التمثيل الغذائي، وكشفت عن ارتباطات متباينة مع الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء.

حللت الدراسة، التي أُجريت في جامعة أولو، بيانات 2264 مشاركًا يبلغون من العمر 46 عامًا من مجموعة مواليد شمال فنلندا لعام 1966، وبحث الباحثون العلاقة بين استهلاك القهوة بانتظام ومستويات الأيض في الدم، ومؤشرات مخاطر أمراض القلب والأيض، والهرمونات الجنسية، وعلى الرغم من تشابه مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم، إلا أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة لديهم نسبة أقل من الدهون الكلية والحشوية، وكتلة عضلية هيكلية أكبر من أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من القهوة.

تأثير القهوة على الرجال والنساء 

كل من الرجال والنساء، ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بانخفاض مستويات الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة في الدم، وهي مؤشرات حيوية سبق ربطها بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عند ارتفاعها المزمن، ولوحظت أقوى الارتباطات بين الجنسين لدى الرجال، وارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بتحسن مستوى الجلوكوز والأنسولين، وارتفاع تركيز هرمون التستوستيرون الكلي والمتاح بيولوجيًا، وزيادة مستويات البروتين الرابط للهرمونات الجنسية (SHBG)، وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى التستوستيرون الحر ومؤشر الأندروجين الحر بشكل طفيف، أما لدى النساء، فكانت الارتباطات الهرمونية محدودة، وتميزت بشكل أساسي بارتفاع مستوى SHBG وانخفاض مستويات الأندروجينات الحرة

تشير النتائج إلى أن المسارات الهرمونية قد تفسر جزئيًا العلاقة بين استهلاك القهوة والصحة الأيضية، ومع ذلك، ولأن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، فإن النتائج تُظهر ارتباطات وليست علاقات سببية. 

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تُوفر أساسًا لدراسات مستقبلية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت القهوة نفسها تُحفز هذه التغيرات البيولوجية، وتحديد المركبات المسؤولة عنها. 

المصدر webmd

القهوة التمثيل الغذائي الصحة فوائد القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

المتهم

رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو

المتهمين

معاهم كنز .. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 118 قطعة أثرية

المتهم

مفسّر قرآن | مفاجأة مثيرة في جريمة 15 مايو

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

سنتكوم

طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تنطلق من حاملة الطائرات "جورج إتش. دبليو. بوش" في بحر العرب

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ105 مليار جنيه

سعر الذهب

انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد