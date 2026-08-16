دراسة تربط بين شرب القهوة وتحسين عملية التمثيل الغذائي

القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وقد ربطت دراسات سابقة استهلاكها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد ربطت دراسة فنلندية حديثة بين الاستهلاك المنتظم للقهوة وتحسين تكوين الجسم ومؤشرات التمثيل الغذائي، وكشفت عن ارتباطات متباينة مع الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء.

حللت الدراسة، التي أُجريت في جامعة أولو، بيانات 2264 مشاركًا يبلغون من العمر 46 عامًا من مجموعة مواليد شمال فنلندا لعام 1966، وبحث الباحثون العلاقة بين استهلاك القهوة بانتظام ومستويات الأيض في الدم، ومؤشرات مخاطر أمراض القلب والأيض، والهرمونات الجنسية، وعلى الرغم من تشابه مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم، إلا أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة لديهم نسبة أقل من الدهون الكلية والحشوية، وكتلة عضلية هيكلية أكبر من أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من القهوة.

تأثير القهوة على الرجال والنساء

كل من الرجال والنساء، ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بانخفاض مستويات الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة في الدم، وهي مؤشرات حيوية سبق ربطها بمقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عند ارتفاعها المزمن، ولوحظت أقوى الارتباطات بين الجنسين لدى الرجال، وارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بتحسن مستوى الجلوكوز والأنسولين، وارتفاع تركيز هرمون التستوستيرون الكلي والمتاح بيولوجيًا، وزيادة مستويات البروتين الرابط للهرمونات الجنسية (SHBG)، وفي الوقت نفسه، انخفض مستوى التستوستيرون الحر ومؤشر الأندروجين الحر بشكل طفيف، أما لدى النساء، فكانت الارتباطات الهرمونية محدودة، وتميزت بشكل أساسي بارتفاع مستوى SHBG وانخفاض مستويات الأندروجينات الحرة

تشير النتائج إلى أن المسارات الهرمونية قد تفسر جزئيًا العلاقة بين استهلاك القهوة والصحة الأيضية، ومع ذلك، ولأن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، فإن النتائج تُظهر ارتباطات وليست علاقات سببية.

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تُوفر أساسًا لدراسات مستقبلية تهدف إلى تحديد ما إذا كانت القهوة نفسها تُحفز هذه التغيرات البيولوجية، وتحديد المركبات المسؤولة عنها.

المصدر webmd