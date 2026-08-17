قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها
64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة
53 % انخفاضا خلال عامين| تراجع أعداد الإسرائيليين العائدين.. وزيادة المغادرين
آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط
بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض
هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم 12 ربيع الأول
زلزال جديد بقوة 5.87 ريختر يضرب فلوريس الإندونيسية
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. مزايا الإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
دعاء الفجر لزوال الكرب.. أدعية مأثورة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما هو أفضل وقت لتناول عصير البنجر؟.. لن تتوقع

البنجر
البنجر

يُقدم عصير البنجر فوائد صحية جمّة، ويعود ذلك أساسًا إلى محتواه العالي من النترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يُرخي الأوعية الدموية ويُوسعها، مما يُخفض ضغط الدم ويُحسّن الدورة الدموية. كما يُستهلك أيضًا لتعزيز الأداء الرياضي، والحد من الالتهابات، ودعم وظائف الكبد في إزالة السموم.

ومع ذلك، فإن شربه في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى فوائد أكبر.

متى يجب شرب عصيرالبنجر؟


بحسب خبراء التغذية، يمكنك شرب العصير في أي وقت خلال اليوم لدعم تدفق الدم، ولكن أفضل الأوقات لتعزيز القدرة على التحمل تشمل ما يلي:

قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين
يستغرق الأمر حوالي ساعتين حتى تصل النترات إلى أعلى مستوياتها في الدم بعد شرب عصير الشمندر. ويقول خبراء التغذية إن الأمر يستغرق أيضًا من خمس إلى ست ساعات حتى تنخفض مستوياتها إلى النصف. هذا يعني أن شربه قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين سيكون له التأثير الأكبر، لكن مفعوله يستمر لعدة ساعات بعد شربه.

بعد التمرين
يُعدّ عصير الشمندر غنيًا بمضادات الأكسدة مثل البيتالين. ويُسهم النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة في دعم تعافي العضلات عن طريق تقليل الالتهابات المصاحبة للتمارين الرياضية. وتشير الدراسات إلى أن عصير الشمندر يُعزز التعافي ويُخفف من آلام العضلات.

كيف يُحسّن عصير البنجر تدفق الدم والقدرة على التحمل؟


يُعدّ الشمندر غنيًا بالنترات، وهي مادة موجودة طبيعيًا في الخضراوات، وتُقدّم فوائد صحية وأدائية عديدة، وذلك بشكل أساسي من خلال تحوّلها إلى أكسيد النيتريك (NO) في الجسم. يُعتبر أكسيد النيتريك جزيئًا حيويًا يُساعد على تنظيم العديد من العمليات الفيزيولوجية، كما يُوسّع الأوعية الدموية ويُحسّن تدفق الدم، مما يُحسّن بدوره وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى العضلات.

يساعد أكسيد النيتريك عضلاتك على استخدام الأكسجين بكفاءة أكبر أثناء التمرين، مما يُسهم في توزيع الأكسجين بشكل سليم في العضلات. وهذا بدوره يُحسّن أداء خلايا العضلات، مما يُتيح لك بذل جهد أكبر أو البقاء نشيطًا لفترة أطول.

ما هي كمية عصير البنجر التي يجب شربها يومياً؟


تشير الدراسات إلى أن تناول ما بين 300 و600 ملليغرام من النترات قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين يُحسّن الأداء البدني. ويمكن لحوالي 75-400 مل من عصير البنجر أن يوفر هذه الكمية من النترات.

يختلف محتوى النترات في عصير البنجر تبعاً لعوامل مثل التخزين وظروف الزراعة وطرق التحضير. ونتيجة لذلك، قد تتباين كمية النترات في عصير الشمندر بشكل كبير.

البنجر عصير البنجر شرب عصيرالبنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

امام عاشور

7 ملايين يورو.. محمد العدل يثير الجدل حول قيمة شراء إمام عاشور

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

هند صبري

هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

كريستيانو رونالدو

تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد