ما هو أفضل وقت لتناول عصير البنجر؟.. لن تتوقع

يُقدم عصير البنجر فوائد صحية جمّة، ويعود ذلك أساسًا إلى محتواه العالي من النترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يُرخي الأوعية الدموية ويُوسعها، مما يُخفض ضغط الدم ويُحسّن الدورة الدموية. كما يُستهلك أيضًا لتعزيز الأداء الرياضي، والحد من الالتهابات، ودعم وظائف الكبد في إزالة السموم.

ومع ذلك، فإن شربه في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى فوائد أكبر.

متى يجب شرب عصيرالبنجر؟



بحسب خبراء التغذية، يمكنك شرب العصير في أي وقت خلال اليوم لدعم تدفق الدم، ولكن أفضل الأوقات لتعزيز القدرة على التحمل تشمل ما يلي:

قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين

يستغرق الأمر حوالي ساعتين حتى تصل النترات إلى أعلى مستوياتها في الدم بعد شرب عصير الشمندر. ويقول خبراء التغذية إن الأمر يستغرق أيضًا من خمس إلى ست ساعات حتى تنخفض مستوياتها إلى النصف. هذا يعني أن شربه قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين سيكون له التأثير الأكبر، لكن مفعوله يستمر لعدة ساعات بعد شربه.

بعد التمرين

يُعدّ عصير الشمندر غنيًا بمضادات الأكسدة مثل البيتالين. ويُسهم النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة في دعم تعافي العضلات عن طريق تقليل الالتهابات المصاحبة للتمارين الرياضية. وتشير الدراسات إلى أن عصير الشمندر يُعزز التعافي ويُخفف من آلام العضلات.

كيف يُحسّن عصير البنجر تدفق الدم والقدرة على التحمل؟



يُعدّ الشمندر غنيًا بالنترات، وهي مادة موجودة طبيعيًا في الخضراوات، وتُقدّم فوائد صحية وأدائية عديدة، وذلك بشكل أساسي من خلال تحوّلها إلى أكسيد النيتريك (NO) في الجسم. يُعتبر أكسيد النيتريك جزيئًا حيويًا يُساعد على تنظيم العديد من العمليات الفيزيولوجية، كما يُوسّع الأوعية الدموية ويُحسّن تدفق الدم، مما يُحسّن بدوره وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى العضلات.

يساعد أكسيد النيتريك عضلاتك على استخدام الأكسجين بكفاءة أكبر أثناء التمرين، مما يُسهم في توزيع الأكسجين بشكل سليم في العضلات. وهذا بدوره يُحسّن أداء خلايا العضلات، مما يُتيح لك بذل جهد أكبر أو البقاء نشيطًا لفترة أطول.

ما هي كمية عصير البنجر التي يجب شربها يومياً؟



تشير الدراسات إلى أن تناول ما بين 300 و600 ملليغرام من النترات قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين يُحسّن الأداء البدني. ويمكن لحوالي 75-400 مل من عصير البنجر أن يوفر هذه الكمية من النترات.

يختلف محتوى النترات في عصير البنجر تبعاً لعوامل مثل التخزين وظروف الزراعة وطرق التحضير. ونتيجة لذلك، قد تتباين كمية النترات في عصير الشمندر بشكل كبير.