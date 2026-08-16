طريقة عمل كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل..بأسهل الخطوات

كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.
قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل، فيما يلي……
مقادير كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل
● كفتة جاهزة
● بطاطس مكعبات نصف سلقة
● ملح وفلفل
● بصل مكرمل
● صويا صوص فاتح
● كريمة
طريقة تحضير كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل
يوضع على الكفتة قليل من الملح و الفلفل
يوضع على مكعبات البطاطس قليل من الملح و الفلفل
في طاسة على النار يوضع زيت , كفتة ثم تقلب على جميع الجهات
في طاسة على النار يوضع زيت , مكعبات بطاطس و تقلب ثم تضاف أصابع الكفتة , بصل مكرمل
يوضع صويا صوص على الكريمة و تقلب المكونات ثم تضاف على الطاسة السابقة
تترك المكونات على النار حتى تمام الطهي ثم يقدم.