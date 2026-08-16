طريقة عمل كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل..بأسهل الخطوات

كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل، فيما يلي……

مقادير كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل



● كفتة جاهزة

● بطاطس مكعبات نصف سلقة

● ملح وفلفل

● بصل مكرمل

● صويا صوص فاتح

● كريمة

طريقة تحضير كفتة بالبطاطس والبصل المكرمل



يوضع على الكفتة قليل من الملح و الفلفل

يوضع على مكعبات البطاطس قليل من الملح و الفلفل

في طاسة على النار يوضع زيت , كفتة ثم تقلب على جميع الجهات

في طاسة على النار يوضع زيت , مكعبات بطاطس و تقلب ثم تضاف أصابع الكفتة , بصل مكرمل

يوضع صويا صوص على الكريمة و تقلب المكونات ثم تضاف على الطاسة السابقة

تترك المكونات على النار حتى تمام الطهي ثم يقدم.