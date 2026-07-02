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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باب جايي يعتزل اللعب دولياً مع السنغال حتى رحيل الجهاز الفني

باب جايي يعتزل اللعب دولياً مع السنغال حتى رحيل الجهاز الفني
باب جايي يعتزل اللعب دولياً مع السنغال حتى رحيل الجهاز الفني
أ ش أ

أعلن لاعب وسط منتخب السنغال باب جايي أنه "سيأخذ استراحة" من تمثيل منتخب بلاده طالما استمر الجهاز الفني الحالي في قيادة الفريق.

وجاء قرار اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عقب خروج السنغال من دور الـ32 في كأس العالم، بعدما فرطت في تقدمها بهدفين دون رد، لتخسر بشكل درامي أمام بلجيكا، في المباراة التي قادها المدير الفني بابي تياو.

وكان كل من حبيب ديارا وإسماعيلا سار قد منحا السنغال تقدماً مستحقاً بهدفين، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس هدفين متأخرين قادا المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 125، احتُسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح بلجيكا، نجح تيليمانس في تحويلها إلى هدف، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل ويقصي السنغال من البطولة.

وشارك جايي، لاعب نادي فياريال الإسباني، أساسياً في المباراة، قبل أن يستبدل بلامين كامارا في الدقيقة 66.

وقال جايي، الذي خاض 45 مباراة دولية مع منتخب السنغال وسجل هدفين، من بينهما هدفان في الفوز على العراق خلال دور المجموعات، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأعود لاحقاً للحديث عن أسباب الخروج من البطولة... لكنني أعلن اليوم أنه، طالما بقي هذا الجهاز الفني في منصبه، فسأتوقف عن اللعب مع المنتخب الوطني."

ويتولى بابي تياو تدريب منتخب السنغال منذ ديسمبر 2024، وكان محور الأزمة التي أدت إلى تجريد منتخب بلاده من لقب كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقدمت السنغال استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، على أمل استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية.

لاعب وسط منتخب السنغال باب جايي الجهاز الفني خروج السنغال من دور الـ32 في كأس العالم المدير الفني بابي تياو

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