استعرضوا بالموتوسيكلات وعرضوا حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط 12 قائد دراجة نارية في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وعددها 12 دراجة، من بينها 11 دراجة دون لوحات معدنية، وضبط قائديها، وعددهم 12 شخصًا، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بتاريخ 14 من الشهر الجاري، خلال مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وتم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.