كيف نحتفل بمولد النبي؟.. أسامة الجندي يجيب

أكد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده الشريف لا ينبغي أن يكون احتفالًا موسميًا أو شكليًا، وإنما هو اقتداء عملي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل الحياة.

وأوضح خلال تصريح له، أن معنى الاقتداء بهدي النبي لا يرتبط بزمن معين، رغم أننا لا نعيش في زمانه، لكننا نعيش بهديه وسنته، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾، مبينًا أن كلمة "فيكم" تدل على الملازمة والمصاحبة، أي أن تحيط سنة النبي بالإنسان من كل جانب، فلا ينفك عنها في سلوكه وتصرفاته.

الاحتفال بالمولد النبوي

وأضاف أن أول صور الاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هي تحويل محبته إلى واقع عملي، من خلال الالتزام بتعاليمه، والاقتداء بأخلاقه، مثل النظافة، وإتقان العمل، والإخلاص، والرقي في التعامل مع الآخرين، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل جوهر الهدي النبوي.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى زين نبيه صلى الله عليه وسلم بجميع مكارم الأخلاق، حيث جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، مستشهدًا بما ورد في سورة الأنعام من ذكر عدد من الأنبياء وخصائصهم، ثم قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، وهو أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل هذه الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم جامعًا لها كلها.

وبيّن أن هذا هو السر في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ثم توجيه الخطاب للأمة بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، ما يؤكد أن الاقتداء بالنبي هو الطريق العملي لترجمة محبته.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعُ إلا إلى كل ما هو نور وجمال، من برٍّ ووفاءٍ ونبلٍ وشهامة، مؤكدًا أن من أراد الاحتفال الحقيقي بمولد النبي، فعليه أن يستعين بهديه في كل تصرفاته، وأن يحول الأخلاق النبوية إلى سلوك يومي في حياته.