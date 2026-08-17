ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأطراف الصناعية بالأزبكية.. ومصادرة 3150 قطعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط القائمين على مصنع دون ترخيص لإنتاج وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، جاء ضبط المصنع في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث عُثر بداخله على 3150 قطعة من الأطراف الصناعية، منتج نهائي وتحت التجهيز، مصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط 760 كيلوجرامًا من المواد الخام مجهولة المصدر، إلى جانب مستلزمات إنتاج وخط إنتاج، وذلك بحسب بيان الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطات كانت تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.