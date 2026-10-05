قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان يكرس مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات
بلومبيرج: تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تتعافي رغم مخاطر الشحن
رئيس "النواب" يحيل قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية للمجلس
عروس البحر تخطف الأنظار في مرسى علم.. ظهور نادر تحت الماء
تضامن الإسكندرية تتحرك لمتابعة الأسر المتضررة بكرموز ولامبروزو
امطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
وزيرا المالية والتعليم: زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين العام الدراسي المقبل
حكم بيع شرائح المحمول مجهولة البيانات.. الإفتاء: الوسيلة إلى الحرام حرام
قوات العمالقة و«درع الوطن» تتقدم نحو ذوباب قرب باب المندب
رئيس ميناء القاهرة الجوي: الثواني فارقة في الطيران والاستعداد المبكر ضرورة لضمان سلامة الأرواح
زيادة جديدة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مرض القلب وتأثيره على العلاقة الزوجية عند الرجل والمرأة.. ما الذي يحدث؟

امراض القلب
امراض القلب
ريهام قدري

لا يقتصر تأثير أمراض القلب على القدرة البدنية فقط، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى الرغبة الجنسية والأداء والعلاقة الزوجية لدى الرجل والمرأة، ويختلف التأثير حسب نوع مرض القلب وشدته والأدوية المستخدمة.

عند الرجل

قد تؤدي أمراض القلب وتضيق الشرايين إلى ضعف تدفق الدم، وهو ما قد يظهر في صورة ضعف الانتصاب أو صعوبة الحفاظ عليه. كما يمكن أن تؤدي بعض أدوية القلب أو ضغط الدم لدى بعض الرجال إلى انخفاض الرغبة أو التأثير في الأداء الجنسي.

كذلك، فإن الخوف والقلق بعد الإصابة بأزمة قلبية قد يؤديان إلى تراجع الرغبة أو زيادة صعوبة الانتصاب، حتى عندما تكون الحالة القلبية مستقرة.

عند المرأة

قد يظهر التأثير بصورة مختلفة، مثل انخفاض الرغبة الجنسية، جفاف المهبل، صعوبة الوصول إلى الإثارة أو الشعور بعدم الراحة أثناء العلاقة. كما يمكن أن يؤدي التعب وضيق النفس والقلق المرتبط بمرض القلب إلى تقليل الرغبة في العلاقة الزوجية.

وتلعب بعض الأدوية والتغيرات الهرمونية والحالة النفسية دورًا في زيادة هذه الأعراض لدى بعض النساء.

هل العلاقة الزوجية خطيرة على مريض القلب؟

ليس بالضرورة. مرض القلب المستقر لا يعني تلقائيًا منع العلاقة الزوجية، لكن إذا كان الشخص يعاني من ألم بالصدر، ضيق نفس شديد، دوخة أو أعراض قلبية غير مستقرة، فيجب تقييم حالته طبيًا قبل ممارسة العلاقة.

ملحوظة مهمة: لا ينبغي إيقاف أي دواء للقلب أو الضغط بسبب تأثير جنسي محتمل دون استشارة الطبيب، لأن الطبيب يستطيع أحيانًا تعديل العلاج أو اختيار بديل مناسب.

امراض القلب القلب وعلاقته بالعلاقة الزوجية تأثير امراض القلب علي العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على صاحب إعلان بيع الآثار على فيسبوك

المتهم

نصب على مواطنين.. القبض على عامل انتحل صفة ضابط شرطة على فيسبوك

المتهم

صفحة على السوشيال ميديا.. إعلانات جلب الحبيب تكشف هوية دجال أسيوط

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد