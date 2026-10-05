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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد وزير الدفاع اليمني: نحن أمام مرحلة جديدة.. والعمليات العسكرية على الحوثيين شاملة

قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
خاطر عبادة

أكد مساعد وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن سمير الصبري، أن اليمن أمام مرحلة جديدة، مشدداً على أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية شاملة ومنسقة.

المرحلة الأولى: باب المندب والمخا

وقال مساعد الوزير إن المرحلة الأولى من العمليات ستتركز على باب المندب والمخا، موضحاً: "نسعى لإعادة سلطة الدولة على سائر محافظات اليمن، بدأنا هجمات مضادة ومنسقة، والحكومة تعتزم تسريع الخطى لبسط سلطتها".

الجيش يقطع طريق ذوباب - المخا

من جهته، قال الناطق باسم الجيش اليمني إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على مضيق باب المندب، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.

وأضاف أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها للقوات الحكومية، مؤكداً أن العمليات مستمرة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

انهيارات وانسحابات حوثية في الساحل الغربي

وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر الحوثي في جزيرة ميون وباب المندب تفاوض على الاستسلام، فيما أظهرت مشاهد متداولة أسرى من الميليشيا في الساحل الغربي بعد دخول قوات درع الوطن وألوية العمالقة.

وقالت قوات العمالقة إنها أسرت عناصر حوثية حاولت الهروب عبر البحر بعد السيطرة على باب المندب، بينما كشفت مصادر من تعز عن انسحاب أكثر من 50 عربة تحمل عشرات الحوثيين من البريهة وبني بكاري نحو الكدحة.

وأعلنت القوات اليمنية سيطرتها على باب المندب وذوباب وتقدمها نحو المخا، فيما دخل موفد قناة العربية إلى باب المندب بعد تحريره.

العليمي يطلق "فجر اليمن" لتحرير صنعاء

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية، وتم تدمير 324 هدفاً عالي القيمة مع انطلاقها، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء هجوم استراتيجي على صنعاء، واشتعلت جميع جبهات مأرب خلال الساعات الماضية مع تحقيق تقدم حكومي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يحدث حالياً في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبلا بتحكم الحوثي في باب المندب.

وشدد على أن لدى واشنطن اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها.

مساعد وزير الدفاع اليمني اليمن الحوثيين باب المندب

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