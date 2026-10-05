الرئيس السيسي: مصر قوية وقادرة على حماية أمنها القومي.. ولا يستطيع أحد المساس بمقدرات شعبها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها ومتماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مشددًا على أن التحديات لا تزال قائمة وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف.

وقال الرئيس السيسي: «أعود للتأكيد على ما ذكرته لكم مؤخرًا بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف، لكنني أقول لكم في الوقت ذاته وبكل ثقة واطمئنان أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتماسكة بإرادة شعبها وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها».

وأضاف الرئيس: «إنني على يقين راسخ بأن الله عز وجل يحفظ مصر، ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن قوة الدولة تستند إلى وعي الشعب المصري وتماسك جبهته الداخلية، إلى جانب تضحيات وبسالة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائمًا على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف.