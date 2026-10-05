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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: السلام خيار واقعي.. ونرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السلام ليس حلما مستحيلا وانما خيارا واقعي قادر على انهاء الصراعات وتحقيق التعايش  السلمي بين الشعوب، مشيرا إلى أنه يرفض بشكل تام أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 53 لاحتفالات أكتوبر، أنه لابد من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية والحفاظ على اراضيها مع الحفاظ على وحدتها الوطنية.

الممرات البحرية

وتابع الرئيس السيسي، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر تدين اي اعتداء يستهدف الدول العربية ونؤكد على ضرورة السماح بحرية الملاحة في الممرات البحرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السلام التعايش السلمي الشعب الفلسطيني الشعوب

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