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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل مهنئًا الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر: ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري

وزير النقل
وزير النقل
أ ش أ

تقدم وزير النقل المهندس كامل الوزير باسمه واسم جميع العاملين بوزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بخالص التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الخالدة على سيادته بموفور الصحة والتوفيق وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد المهندس كامل الوزير، وفقًا لوزارة النقل اليوم الاثنين، أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري، بما جسدته من بطولات وتضحيات لقواتنا المسلحة الباسلة، وما قدمه أبطال القوات المسلحة من نموذج خالد في التضحية والفداء والقدرة على استرداد الأرض وصون كرامة الوطن.

وأشار إلى أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تجسد قيم العزيمة والإصرار والانتماء، وتؤكد أن إرادة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات وصناعة الإنجازات تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

وتابع أن وزارة النقل وجميع العاملين بها يجددون العهد على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر من خلال تنفيذ مشروعات النقل والبنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطنين وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب كذلك، في هذه المناسبة الوطنية الغالية، عن خالص تقديره واعتزازه بتضحيات شهداء مصر الأبرار ورجال القوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قواتنا المسلحة درعا وسيفا للوطن.

وزير النقل المهندس كامل الوزير وزارة النقل عبدالفتاح السيسي

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