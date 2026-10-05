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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد الجندي: الرئيس السيسي وصلنا لبر الأمان في عالم مضطرب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمود زيدان

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن ما تشهده البلاد من حالة أمن وطمأنينة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين،  إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله شاء من شاء وأبى من أبى، حافظ على الوطن في أبهى حال”، مشيرًا إلى أن العالم يشهد صراعات وأزمات متلاحقة، بينما تتمتع الدولة بحالة من الاستقرار النسبي.
 

وأضاف أن القيادة لم تنخرط في مغامرات أو صراعات غير محسوبة، بل اتسمت قراراتها بالحكمة والبصيرة، ما ساهم في الحفاظ على الأمن الداخلي وتجنب تداعيات الأزمات المحيطة.

وأكد أن متابعة المشهد الدولي تكشف حجم التحديات التي تواجهها الدول، لافتًا إلى أن كثيرًا من المناطق تشهد اضطرابات وصراعات، في حين تحافظ الدولة على تماسكها واستقرارها.

وأشار الجندي إلى أن الرئيس يحظى بتقدير واحترام على المستوى الدولي، معتبرًا أن ذلك انعكاس لسياسات متوازنة ونهج قائم على الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيز مكانتها.

وشدد على أهمية تقدير ما تحقق من استقرار، داعيًا إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على أمن الوطن، وعدم الانسياق وراء محاولات التشكيك أو التقليل من هذه الجهود.

كما أشار إلى أن احترام الشعائر الدينية، الإسلامية والمسيحية، يمثل أحد ملامح الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن يعزز من وحدة المجتمع وتماسكه.

وأكد على ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار، ومواصلة العمل لتعزيزها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي استقرار الدولة

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