رئيس الوزراء اليمني: استعادة سلطة الدولة لا تكتمل إلا بعودة القانون والمؤسسات

أكد رئيس الوزراء اليمني، أن اليمن لن يسمح بحدوث أي فراغ إداري أو خدمي في المناطق المحررة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال رئيس الوزراء اليمني، إن استعادة سلطة الدولة لا تكتمل إلا بعودة القانون والمؤسسات.

وتعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الممكلة العربية السعودية بمواصلة دعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدًا استمرار مساندة اليمن في مواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تستهدف أمنه واستقراره.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان يوم الأحد، إن هجمات ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني تمثل «انتهاكات صارخة» تسببت في كوارث ومعاناة استمرت لسنوات، متهمًا الجماعة بفرض حصار داخلي وتهجير السكان قسرًا ونهب الموارد وتوجيهها إلى ما وصفه بـ«المجهود الحربي».