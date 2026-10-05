جيش الاحتلال: سنواصل العمل في جنوب سوريا لإزالة كل تهديد يستهدف قواتنا

أعلن جيش الاحتلال، مواصلة العمل في جنوب سوريا لإزالة كل تهديد يستهدف قواتنا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قتله مهاجم في موقع عسكري بالمنطقة التي يحتلها بجنوب سوريا، وفق ما زعم بيان جيش الاحتلال.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي مشتبهاً به يحاول التسلل إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب سوريا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي : "بعد التعرف السريع على المشتبه به، أطلق الجنود النار عليه وقضى عليه"، مؤكداً عدم إصابة أي من أفراده.