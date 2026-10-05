الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وغزة بسبب 7 أكتوبر

قرر الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة، يومَي الاثنين والأربعاء.

يأتي ذلك، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر 2023 والتي ردت عليها إسرائيل بحرب إبادة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق يومَي الخامس والسابع من أكتوبر، بدعوى "تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر.

وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملاً، بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية.

ويستثني القرار حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماسّ.

و يشمل القرار إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين، ما يفرض قيوداً إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.