وزيرة المالية الهندية: مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وصلت لطريق مسدود

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم الاثنين، إن المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة من الجمود، في مؤشر إضافي على تعثر التوصل إلى اتفاق تجاري مهم بين البلدين، مشيرة إلى أن تقديم مزيد من التنازلات من أي من الطرفين سيكون "صعبا للغاية".

وأضافت سيتارامان، خلال مشاركتها في اجتماع قادة ميونيخ في نيودلهي وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" ، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنها أعربت عن اعتقادها بأن الجانبين بلغا مرحلة يصعب بعدها تقديم المزيد من التنازلات أو الحصول على مكاسب إضافية، مع احتمال وجود مجال محدود لاستئناف التفاوض إذا توفرت مساحة للتحرك.

وأشارت إلى أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه جاء بعد مفاوضات شاقة ومكثفة، مؤكدة استمرار المحادثات بين البلدين رغم الصعوبات التي تواجه التوصل إلى صيغة نهائية.

وأوضحت الوزيرة الهندية أن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة اختلال الميزان التجاري مع الهند، مشيرة إلى أن الميزان التجاري يميل لمصلحة الهند، بينما تسجل واشنطن عجزا في تجارتها معها.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترغب في تقليص هذا الاختلال، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية باعتبارها أداة لمعالجة العجز التجاري.

وكان البلدان قد بدآ التفاوض على اتفاق تجاري في فبراير 2025، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق ومعالجة الخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا، وذلك عقب اجتماع مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال في الولايات المتحدة، رغم استمرار الجهود الرامية إلى استكمال المفاوضات.