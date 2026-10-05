البنك المركزي الأيرلندي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 4 % هذا العام

توقع (بنك أيرلندا) المركزي، أن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند 4 في المئة خلال هذا العام بسبب الزيادات الحادة في أسعار الطاقة.

وقالت صحيفة "أيريش إكزامينر" إن المركزي الأيرلندي أشار في تقرير له إلى أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تدعم أيضا توقعات الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم رفعه رغم التوقعات بانخفاضه بنسبة 1.2% في عام 2026.

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي لأيرلندا الشمالية، كونال ماك كويل، أن ارتفاع أسعار النفط و الغاز سيشكل ضغطًا على القوة الشرائية للأسر، خصوصاً بالنسبة للطبقات منخفضة الدخل، ومع ذلك، فإن المدخرات الأسرية، التي تقدر حاليا بـ20 في المئة، قد تُمكِّن الأسر من الحفاظ على مستويات إنفاقها.

كما أشار ماك كويل إلى أن الحكومة أسهمت في تقليل التضخم من خلال إجراءات ضريبية، وتوقع ارتفاعًا حادًا في الإنفاق الرأسمالي على تكنولوجيا المعلومات، حيث زادت الاستثمارات المتعلقة بمراكز البيانات بنسبة 37% في النصف الأول من العام، وعلى الرغم من تطبيق زيادة في التوقعات لعام 2026، يظل الخطر الكبير مرتبطًا بأسعار النفط التي قد تستمر فوق 100 دولار للبرميل.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم، المحتسب وفقاً لمؤشر "أسعار المستهلك المنسق"، 4 في المئة مع نهاية عام 2026، مع متوسط 3.2 في المئة في العام المقبل، بينما يتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.8 في المئة في عام 2027 مدعوما بزيادة الأجور، وخلق فرص العمل.

و أشار إلى أنه مع دفع الطلب المحلي المعدل إلى 3.9 في المئة في عام 2026، يتوقع المركزي الأيرلندي أن تستمر أسعار المنازل في الارتفاع بنسبة 4 في المئة خلال العام نفسه.

وفي ختام تقييمه لآفاق النمو و التضخم في البلاد، تبنى ماك كويل نظرة متشائمة حيال إمكانية تجاوز العوامل الاقتصادية الحالية، منبهاً إلى ضرورة مراقبة المخاطر في ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، ومخاطر الأسواق المالية الكبرى، خصوصاُ في سوق سندات الخزانة الأمريكية.