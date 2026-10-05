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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لانتخابات مبكرة وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة الإسكان

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
أمنية رشاد الجلوي

 أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين، عن إجراء انتخابات مبكرة بعد أن مُنيت حكومته بهزيمة تشريعية قاسية الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتدابير طارئة لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 29 نوفمبر . 

في الأسابيع الأخيرة، طالب الإسبان الحكومة بإيجاد حلول لأزمة تكلفة السكن، ونظموا احتجاجات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد عقب تصاعد الغضب العام إثر بث لقطات تلفزيونية لعملية إخلاء قسري لامرأة تبلغ من العمر 87 عاماً في مدريد الشهر الماضي. وتحالف أحزاب المعارضة اليمينية لإسقاط مرسومين طارئين في البرلمان؛ كانا يتضمنان تدابير للحد من عمليات الإخلاء والمضاربة العقارية.

 وقد أثارت هذه الانتكاسة تكهنات واسعة بأن سانشيز قد يفكر في تقديم موعد الانتخابات الوطنية المقررة أصلاً للعام المقبل. وفي خطاب متلفز، رأى سانشيز أن تشكيل ائتلاف تقدمي أوسع في البرلمان سيتيح للإسبان معالجة القضايا الكبرى التي تواجه البلاد اليوم. وقال سانشيز: "لقد حان الوقت إذن ليقرر الشعب الإسباني المستقبل الذي يريده لنفسه ولوطنه". 

يشغل سانشيز (54 ​​عاماً) منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ عام 2018، مما يجعله واحداً من أطول القادة بقاءً في السلطة في أوروبا. وقد برز كأحد أبرز قادة الحكومات التقدميين على الساحة الدولية بفضل مواقفه الداعمة لقضايا الهجرة، وجهوده الدبلوماسية للدفاع عن الفلسطينيين، وانتقاده للحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. 

كما شهدت فترة حكمه نمواً متسارعاً للاقتصاد، ليصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم المتقدم خلال السنوات الأخيرة. لكن على الصعيد الداخلي، واجه الزعيم الإسباني ضغوطاً ومتاعب بسبب سلسلة من القضايا القانونية التي طالت حزبه الاشتراكي، فضلاً عن زوجته وشقيقه، اللذين ينفيان ارتكاب أي مخالفات. 

كما واجه صعوبة في التعامل مع تدفق عشرات الآلاف -معظمهم من المغاربة- عبر الحدود إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال أفريقيا خلال الصيف الماضي. ويرأس سانشيز حكومة ائتلافية تمثل أقلية برلمانية بالشراكة مع حزب "سومار" اليساري (الشريك الأصغر في الائتلاف) منذ عام 2023؛ إلا أن اعتماده على عدة أحزاب صغيرة لتمرير القرارات والإنجازات قد قيّد قدرته على العمل التشريعي. على امتداد مسيرته السياسية، اكتسب سانشيز سمعة "البارع في الإفلات من المآزق السياسية"، إذ أثبت قدرته على الفوز في انتخابات كان يبدو في حكم المؤكد أنه سيخسرها.

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أزمة الإسكان انتخابات مبكرة قضايا الهجرة

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