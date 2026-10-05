غارات روسية مكثفة تستهدف البنية التحتية الصناعية والموانئ الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، عبر تطبيق تيليجرام، أن غارات جوية روسية مكثفة استهدفت البنية التحتية الصناعية والموانئ في المنطقة، مضيفا أنه تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت حتى الآن.

في سياق متصل، أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريكوف، عبر تطبيق تيليجرام في وقت متأخر مساء الأحد، أن غارة جوية روسية على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام أنها استهدفت ميناء فيلكوف، ومستودعات وقود في تشورنومورسك، وسفن شحن، جميعها في منطقة أوديسا، ومحطة توليد كهرباء في منطقة خاركيف، التي قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.