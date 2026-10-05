الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، بعد تسجيلها أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو الماضي، بدعم من تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل الأمريكي، فيما حدت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وصعود أسعار النفط من مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% إلى 4149.19 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4176.97 دولار.

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 61.36 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1719.71 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 102.31.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر الماضي، وهو مستوى جاء دون توقعات المحللين؛ ما أسهم في تخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع تكاليف الاقتراض مجددًا في مواجهة استمرار التضخم.

وتُسعّر الأسواق حاليا احتمالا بنحو 20% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري، مقابل نحو 70% قبل أسبوع، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.

وجاء تباطؤ سوق العمل بعد تراجع أسعار الذهب بأكثر من 6% خلال سبتمبر الماضي، في أكبر انخفاض شهري لها منذ يونيو، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، عندما خفض صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، خلال منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما قد يوفر مزيدًا من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاطر التضخم قائمة مع ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، بما يزيد من تعقيد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم تراجع الضغوط قصيرة الأجل لرفع أسعار الفائدة بفعل ضعف بيانات سوق العمل.

كما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مع وصول بعض العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، فيما قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن صعود العوائد يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.