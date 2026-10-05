قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
أمين الجامعة العربية: لا يجوز استخدام الماء والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي
إنييستا: يامال استثنائي.. وبيدري وفيرمين وجافي يجسدون ما أحبه في لاعب الوسط
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
سعد سمير يوجه رسالة لحمزة عبد الكريم: ركز واشتغل ومتسمعش لحد.. أنت إضافة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
الذهب يرتفع بشكل طفيف مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، بعد تسجيلها أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو الماضي، بدعم من تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل الأمريكي، فيما حدت عوائد سندات الخزانة المرتفعة وصعود أسعار النفط من مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% إلى 4149.19 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4176.97 دولار.

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 61.36 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1719.71 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 102.31.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر الماضي، وهو مستوى جاء دون توقعات المحللين؛ ما أسهم في تخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع تكاليف الاقتراض مجددًا في مواجهة استمرار التضخم.

وتُسعّر الأسواق حاليا احتمالا بنحو 20% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري، مقابل نحو 70% قبل أسبوع، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.

وجاء تباطؤ سوق العمل بعد تراجع أسعار الذهب بأكثر من 6% خلال سبتمبر الماضي، في أكبر انخفاض شهري لها منذ يونيو، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، عندما خفض صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، خلال منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما قد يوفر مزيدًا من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاطر التضخم قائمة مع ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، بما يزيد من تعقيد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم تراجع الضغوط قصيرة الأجل لرفع أسعار الفائدة بفعل ضعف بيانات سوق العمل.

كما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مع وصول بعض العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، فيما قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن صعود العوائد يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سوق العمل الأمريكي عوائد سندات الخزانة المرتفعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام

مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام

الخارجية الأمريكية: نتابع مع روسيا ملابسات حالة الوفاة الناجمة عن الطاعون الرئوي

الخارجية الأمريكية: نتابع مع روسيا ملابسات حالة الوفاة الناجمة عن الطاعون الرئوي

بلومبرج: تفوق أمريكا في الذكاء الاصطناعي على الصين يتقلص مع تقدم "ديب سيك"

بلومبرج: تفوق أمريكا في الذكاء الاصطناعي على الصين يتقلص مع تقدم "ديب سيك"

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد