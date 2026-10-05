نائب محافظ بنك اليابان: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على سعر الفائدة المحايد

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، إن الانتعاش القوي في الطلب الناجم عن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر في نهاية المطاف على سعر الفائدة المحايد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن أوشيدا أوضح، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أن الذكاء الاصطناعي يمثل "صدمة إيجابية كبيرة للطلب" أدت إلى ضغوط صعودية على الاقتصاد والأسعار، كما قد يؤثر بشكل إيجابي على جانب العرض من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز تراكم رأس المال، وهو ما قد ينعكس بدوره على سعر الفائدة المحايد الحقيقي (R-star).

ويشير سعر الفائدة المحايد الحقيقي إلى المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده قبل احتساب التضخم، فيما يقصد بسعر الفائدة المحايد، في الأساس، سعر الفائدة المحايد الحقيقي مضافا إليه معدل التضخم.

وأفادت تصريحات نائب محافظ بنك اليابان بإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة المحايدة لدى البنوك المركزية حول العالم في البداية مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما لا يزال تأثيره على المدى الطويل غير واضح.

تأتي تصريحات أوشيدا في وقت يترقب فيه الاقتصاديون والمتعاملون في الأسواق وتيرة ومدى الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة اليابانية، بعدما رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25% خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، وسط توقعات واسعة النطاق برفعه مجددا قبل نهاية العام.

وأشار أوشيدا إلى أن زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي دفعت أسعار الأسهم إلى الارتفاع، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية، في حين أدت موجة كبيرة من إصدارات السندات من جانب شركات التكنولوجيا إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، الأمر الذي ساهم في تشديد الأوضاع المالية.

وأضاف أن التأثير الهيكلي طويل الأجل للذكاء الاصطناعي قد يدفع السياسة النقدية في اتجاهات مختلفة، موضحا أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض أشكال رأس المال البشري غير ملائمة بسرعة، ولا سيما المهارات المرتبطة بالعمل الفكري، كما قد يؤثر على مستويات عدم المساواة الاجتماعية.

وأوضح أن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات تكنولوجية وقدرة أكبر على التكيف قد يحصلون على فوائد أكبر بكثير من غيرهم، مشددا على أن هذه التأثيرات المتعارضة تحتاج إلى دراسة دقيقة، وأن التأثير الإجمالي للذكاء الاصطناعي على سعر الفائدة المحايد الحقيقي لا يزال من الصعب تقييمه.