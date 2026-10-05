قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقرر سحب قاذفات "بي ـ 1 " من بريطانيا بسبب مخاوف أمنية

الولايات المتحدة تقرر سحب قاذفات "بي ـ 1 " من بريطانيا بسبب مخاوف أمنية
الولايات المتحدة تقرر سحب قاذفات "بي ـ 1 " من بريطانيا بسبب مخاوف أمنية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة، سحبت 12 قاذفة من طراز "بي -1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف أمنية من هجمات محتملة على صلة بإيران.

وقال البنتاجون ـ في بيان ـ : "في حين أن اعتبارات الأمن العملياتي منعتنا من تأكيد تحركات أصولنا وقواتنا لحظة بلحظة، يمكننا الآن الإقرار بأن جميع القاذفات الأمريكية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد قد عادت إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان "أن أسطول القاذفات الأمريكية - بما في ذلك طائرات "بي-1" و"بي-2" و"بي-52" يظل مستعدا لتنفيذ ضربات عالمية دقيقة، بما في ذلك من خلال عمليات تنطلق وتعود إلى الأراضي الأمريكية".

كان مسؤول أمريكي قد أفاد في وقت سابق بأن القاعدة كانت مهددة بهجوم من جانب إيران، كما صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الأسبوع الماضي بأن لدى بريطانيا "مؤشرات قوية" على تورط إيران في مؤامرة مشتبه بها كانت تستهدف القاعدة.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الولايات المتحدة قاذفة من طراز بي 1 قاعدة فيرفورد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

شوقي غريب

هاني حتحوت: شوقي غريب رفض تولي محمد الشيخ مهمة المنتخب الأولمبي لقلة خبراته

عبدالناصر محمد

ناقد رياضي يكشف سبب رئاسة عبدالناصر محمد لبعثة الزمالك في رواندا

منتخب مصر

نجم الأهلي السابق: المنتحب لم يستفد من مواجهة جنوب إفريقيا.. وسلبيات المعسكر أكثر

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد