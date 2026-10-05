الولايات المتحدة تقرر سحب قاذفات "بي ـ 1 " من بريطانيا بسبب مخاوف أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة، سحبت 12 قاذفة من طراز "بي -1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف أمنية من هجمات محتملة على صلة بإيران.

وقال البنتاجون ـ في بيان ـ : "في حين أن اعتبارات الأمن العملياتي منعتنا من تأكيد تحركات أصولنا وقواتنا لحظة بلحظة، يمكننا الآن الإقرار بأن جميع القاذفات الأمريكية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد قد عادت إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان "أن أسطول القاذفات الأمريكية - بما في ذلك طائرات "بي-1" و"بي-2" و"بي-52" يظل مستعدا لتنفيذ ضربات عالمية دقيقة، بما في ذلك من خلال عمليات تنطلق وتعود إلى الأراضي الأمريكية".

كان مسؤول أمريكي قد أفاد في وقت سابق بأن القاعدة كانت مهددة بهجوم من جانب إيران، كما صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الأسبوع الماضي بأن لدى بريطانيا "مؤشرات قوية" على تورط إيران في مؤامرة مشتبه بها كانت تستهدف القاعدة.