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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيبلر: تجاوز صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط مستويات ما قبل الحرب

هرمز
هرمز
محمد على


أظهرت بيانات الشحن الصادرة يوم الاثنين أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في أربعة أيام من أصل سبعة أيام في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، على الرغم من الهجمات التي استهدفت السفن العابرة لمضيق هرمز.

 وأظهرت بيانات أولية من شركة "كيبلر" لتتبع السفن أن صادرات النفط الخام من المنطقة تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في 24 سبتمبر، وبين 27 و29 سبتمبر، لتتراوح بين 19.5 مليون برميل يوميًا و22.5 مليون برميل يوميًا.

وكان متوسط ​​الصادرات 18 مليون برميل يوميًا بين مارس 2025 وفبراير قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت البيانات أن المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام لصادرات النفط الخام بلغ 18.5 مليون برميل يوميًا في 1 أكتوبر. 
وتشمل هذه الصادرات عمليات العبور عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، والصادرات من الموانئ، وعمليات النقل بين السفن في خليج عُمان.

أظهرت بيانات شركة كيبلر أن إجمالي كمية النفط الخام والمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والسوائل غير الغازية بلغ في المتوسط ​​22.4 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 30 سبتمبر.

كما ارتفع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من مضيق هرمز في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري له منذ فبراير.

ولا تشمل هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي لتجنب رصدها.

قبل بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير، كان المضيق يستقبل عادةً حوالي 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز والسلع السائبة وسفن الحاويات، ما يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

هجمات السفن

مع ذلك، استمرت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومحيطه، حيث تم الإبلاغ عن سبعة حوادث على الأقل، وفقًا لتقرير صادر يوم السبت عن شركة "ماريسكس" المتخصصة في معلومات الملاحة البحرية.

وأضافت الشركة أن ناقلة النفط الخام العملاقة "كازيمة 3" تعرضت لهجوم بقذيفة مجهولة في الأول من أكتوبر أثناء إبحارها في المضيق، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. 
وأكدت "ماريسكس" سلامة جميع أفراد الطاقم وإجلائهم من السفينة.

وتشير بيانات شركة "كيبلر" إلى أن "كازيمة 3" شوهدت آخر مرة وهي تُفرغ مليوني برميل من النفط الخام الكويتي في ميناء على ساحل سلطنة عمان في 17 سبتمبر. 


وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بوقوع هجوم واحد على الأقل يوميًا في مضيق هرمز أو خليج عدن منذ الثاني من أكتوبر.

وأشارت "ماريسكس" إلى أن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز تواجه "تهديدًا حركيًا متزايدًا وغير متوقع" نظرًا للزيادة الحادة الأخيرة في حركة الملاحة.

قالت ماريسكس: "تشير المعلومات الاستخباراتية الحالية إلى أن نمط الحوادث الأخير قد لا يُمثل بالضرورة استهدافًا مُتعمدًا لسفن تجارية مُختارة بشكل فردي.

بل تُشير المعلومات المُتاحة إلى احتمال قيام القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ في منطقة اشتباك مُحددة مُسبقًا أو ما يُسمى بـ"منطقة القتل"، حيث يُمكن للأسلحة رصد وتحديد مواقع الرادارات المُتاحة داخل تلك المنطقة".

وأضاف أن التواجد الفعلي داخل منطقة الاشتباك في الوقت المُناسب قد يُمثل بحد ذاته عامل الخطر الرئيسي.

بيانات الشحن صادرات النفط الخام سبتمبر هرمز كيبلر

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