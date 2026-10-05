الدفاع الروسية: استهداف ميناء ومحطة طاقة وسفينة شحن عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، أن قواتها استهدفت محطة طاقة في مقاطعة خاركوف، وميناء في أوديسا استخدم لنقل المعدات العسكرية، إضافة إلى سفينة شحن أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ـ أن قواتها شنت ضربات بطائرات مسيرة ضد مرافق البنى التحتية للطاقة والمواني الأوكرانية و السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أيضا محطة "كوتشيتوك" الكهربائية الفرعية ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم في ميناء تشيرنومورسك، مصممة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية لوجستيا.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تستهدف بشكل يومي، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى والمواني وبنى تحتية أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية، ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنيين في روسيا.