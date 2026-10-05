مصادر يمنية: الحوثيون يستولون على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تعز

استولت ميليشيا الحوثي، صباح اليوم الاثنين، على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في مسقط رأسه شرقي محافظة تعز، وذلك بعد يوم واحد من استيلائها على منزل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في المنطقة ذاتها.

وقالت مصادر محلية في تصريحات إعلامية متداولة، إن عناصر حوثية دخلت مدينة التربة، عاصمة منطقة الحجرية، أمس الأحد، قبل أن توسع نطاق سيطرتها إلى مديرية المواسط ومنطقة الأعلوم، حيث استولت صباح اليوم على منزل العليمي، الذي يقيم فيه عدد من أقاربه، دون مواجهة مقاومة.

وكانت الميليشيا قد استولت، أمس، على منزل رئيس البرلمان في المديرية نفسها، حيث كان أقاربه يتولون حمايته.

ويقيم العليمي والبركاني خارج اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014. وكان العليمي قد زار محافظة تعز مرة واحدة منذ توليه مهامه، فيما زار البركاني المنطقة عدة مرات.

وجاءت سيطرة الحوثيين على المنطقة عقب تراجع القوات الحكومية إلى ما وراء مدينة التربة، بالتزامن مع سيطرة الميليشيا على منطقة الصافية، التي تتحكم في الطريق الرابط بين مدينة تعز ومديريات الحجرية.

وكان العليمي قد دعا في وقت سابق إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة، وفقاً لوكالة «رويترز»، كما أعلن أمس الأحد بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير أجزاء من اليمن من سيطرة الحوثيين.