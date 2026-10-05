بولسونارو: نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تعكس رغبة الشعب البرازيلي في التغيير

عد مرشح الانتخابات الرئاسية في البرازيل، فلافيو بولسونارو، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تعكس رغبة الشعب البرازيلي في التغيير.

وقال فلافيو - في كلمة ألقاها أمام أنصاره ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الاثنين/ -" إنها نهاية حقبة حزب العمال"، في إشارة إلى حزب منافسه الرئيس المنتهية ولايته، لولا دا سيلفا.

من جهته، وصف لولا نتيجة الجولة الأولى بأنها "غير متوقعة"، حيث كان يعتقد أنه يستطيع حسم الفوز من الجولة الأولى.. وقال لأنصاره "سنبدأ غدا حملة جديدة، أنا أجيد خوض مراحل الحسم، وسنرى من يملك الخطة الأفضل".

وكانت نتائج الجولة الأولى قد أظهرت تصدر فلافيو بحصوله على أكثر من 47% من الأصوات، وفي المقابل حصل لولا على نحو 45% من الأصوات .. ويتعين على المرشح تجاوز نسبة 50% للفوز من الجولة الأولى، وهو ما لم يتحقق.

ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة في 25 أكتوبر الجاري، فيما تعيد المنافسة إلى الأذهان انتخابات عام 2022، التي فاز فيها لولا بفارق ضئيل على والد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 27 عاما بعد إدانته بالتخطيط لإلغاء نتائج تلك الانتخابات ومنع لولا من تولي الرئاسة.