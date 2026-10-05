السلطات الإندونيسية تعتقل 11 شخصا يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية

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اعتقلت السلطات الإندونيسية 11 شخصا يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، وذلك خلال سلسلة مداهمات تم تنفيذها في ست مقاطعات منذ الثاني من أكتوبر الجاري.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 22 و52 عاما، وقد تم اعتقالهم في مداهمات شملت مقاطعات جاوة الغربية، وجاوة الوسطى، وسولاويسي الوسطى، وسولاويسي الجنوبية، ورياو، وشمال مالوكو.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هناك مؤشرات تفيد بأن بعض المشتبه بهم قد خضعوا لتدريبات شملت التدريب البدني والرماية، وأنشطة تدريبية أخرى مرتبطة بالتشدد والإرهاب.

وفي شهر مايو الماضي، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على ثمانية مشتبه بهم بالانتماء إلى جماعة متشددة في سولاويزي الوسطى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثمانية قاموا بنشر دعاية متطرفة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو، ومحتويات أخرى مرتبطة بالتطرف والإرهاب.