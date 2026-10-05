قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية بالشرقية
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمحطة الأتوبيس الترددي السخنة
وزير الزراعة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في افتتاح معرض «فروت أتراكشن 2026» بمشاركة مصرية واسعة
سعر الدولار واليورو الآن.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين
بصورة من طفولته وإهداء بخط اليد.. محمد بن زايد يوجه رسالة للمعلمين في يومهم العالمي
في ذكرى النصر ويوم المعلم ..|التعليم تحتفل بانتصارات أكتوبر بفيلم تسجيلي
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار أكتوبر
البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مسؤولون باكستانيون بارزون يصلون السعودية للمشاركة في محادثات دفاعية
موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية استجابة لمطلب أوروبي

بريطانيا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية استجابة لمطلب أوروبي
بريطانيا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية استجابة لمطلب أوروبي
أ ش أ

تستعد الحكومة البريطانية لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، استجابة لمطلب رئيسي من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر تحول بريطانيا إلى منفذ للصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أوضح للمملكة المتحدة أنها قد تُستبعد من نظام "صنع في أوروبا" إذا لم تتخذ إجراءات بشأن الرسوم المفروضة على السيارات الصينية، وسط مخاوف أوروبية من استخدام السوق البريطانية كمنفذ خلفي للصادرات الصينية إلى أوروبا.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز يعكف على إعداد حزمة من الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الصينية، في ظل مخاوف بريطانية من إغراق السوق المحلية بسيارات مدعومة من الحكومة الصينية.

وأشارت إلى أن الوزراء البريطانيين مستعدون لمضاهاة الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والبالغة 45% على السيارات الكهربائية الصينية، لتجنب تداعيات استبعاد المملكة المتحدة من آلية "صنع في أوروبا".

وأضافت "تايمز" أن مسؤولين بريطانيين يخشون من احتمال اتخاذ الصين إجراءات ضد شركة "جاكوار لاند روفر"، إلا أنهم يرون أن التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستبعاد المملكة المتحدة من آلية "صنع في أوروبا" ستكون أكثر ضررا.

الحكومة البريطانية فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

مصر وجنوب افريقيا

5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح

ترشيحاتنا

جيميناي

صدمة للمستخدمين.. جوجل تقيد الاستخدام المجاني لذكاء جيميناي أرجون فجأة

بي ام دبليو X3 2027 Black Package

بي ام دبليو تقدم X3 2027 Black Package بتحديثات جديدة

لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

فستان بسعر خرافي.. إطلالة غادة عبد الرازق في حفل زفاف تلفت الأنظار

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

طريقة عمل البطاطا بالكراميل.. وصفة شتوية سهلة بطعم غني ومكونات بسيطة

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد