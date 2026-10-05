بريطانيا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية استجابة لمطلب أوروبي

تستعد الحكومة البريطانية لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، استجابة لمطلب رئيسي من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر تحول بريطانيا إلى منفذ للصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أوضح للمملكة المتحدة أنها قد تُستبعد من نظام "صنع في أوروبا" إذا لم تتخذ إجراءات بشأن الرسوم المفروضة على السيارات الصينية، وسط مخاوف أوروبية من استخدام السوق البريطانية كمنفذ خلفي للصادرات الصينية إلى أوروبا.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز يعكف على إعداد حزمة من الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الصينية، في ظل مخاوف بريطانية من إغراق السوق المحلية بسيارات مدعومة من الحكومة الصينية.

وأشارت إلى أن الوزراء البريطانيين مستعدون لمضاهاة الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والبالغة 45% على السيارات الكهربائية الصينية، لتجنب تداعيات استبعاد المملكة المتحدة من آلية "صنع في أوروبا".

وأضافت "تايمز" أن مسؤولين بريطانيين يخشون من احتمال اتخاذ الصين إجراءات ضد شركة "جاكوار لاند روفر"، إلا أنهم يرون أن التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستبعاد المملكة المتحدة من آلية "صنع في أوروبا" ستكون أكثر ضررا.