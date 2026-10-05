الهند والولايات المتحدة وصلتا إلى طريق مسدود في مفاوضات التجارة

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، اليوم الاثنين، إن الهند والولايات المتحدة وصلتا إلى مرحلة من الجمود في مفاوضاتهما بشأن اتفاق تجاري، في مؤشر إضافي على تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق مهم.

وأضافت سيتارامان، خلال فعالية في العاصمة نيودلهي، أن تحقيق أي تقدم إضافي يتجاوز المرحلة الحالية سيكون «صعبًا للغاية» على كلا البلدين.

وأوضحت: «ربما إذا كانت هناك مساحة للتحرك، فسيعمل الجانبان على استغلالها»، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قال الأسبوع الماضي إن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكًا، وذلك عقب اجتماع عقده مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال في الولايات المتحدة.

وقالت سيتارامان إن المفاوضات كانت «صعبة وشديدة النشاط»، مؤكدة استمرار المحادثات بين الجانبين.

وتتفاوض الهند والولايات المتحدة على اتفاق تجاري منذ فبراير 2025، في إطار مساعيهما لتعميق العلاقات الاقتصادية ومعالجة الخلافات طويلة الأمد بشأن وصول المنتجات إلى أسواق البلدين.

وأشارت وزيرة المالية الهندية إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الهند، بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع نيودلهي، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى تقليص هذا الاختلال.