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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
رنا عصمت

يعتقد كثيرون أن حفظ الأرز المطهى في الثلاجة ثم إعادة تسخينه يجعله آمنًا في جميع الأحوال، لكن إرشادات سلامة الغذاء تحذر من أن سوء تخزين الأرز المطهى قد يسمح بنمو بكتيريا قادرة على التسبب في التسمم الغذائي، حتى لو جرى تسخينه مرة أخرى.

ووفقًا لـ (NHS)، يمكن أن يحتوي الأرز غير المطهو على أبواغ بكتيريا تُعرف باسم Bacillus cereus، وهي أبواغ قد تنجو من عملية الطهي، ثم تنمو البكتيريا إذا تُرك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

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لماذا قد يصبح الأرز خطرًا بعد الطهي؟

 

 طريقة التعامل مع الأرز بعد انتهاء الطهي، إذ إن تركه خارج الثلاجة لفترات طويلة يوفر ظروفًا قد تساعد البكتيريا على التكاثر وإنتاج السموم. وقد لا تكون إعادة التسخين كافية للتخلص من بعض هذه السموم.

وتشير الإرشادات البريطانية إلى ضرورة تبريد الأرز المطهو بسرعة، ووضعه في الثلاجة خلال ساعة من طهيه، مع استهلاكه خلال 24 ساعة إذا حُفظ مبردًا.

أعراض التسمم الناتج عن الأرز

 

قد يؤدي تناول الأرز الملوث إلى ظهور أعراض تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن. وتختلف الأعراض حسب نوع السم الذي تنتجه البكتيريا وكمية الطعام الملوث التي جرى تناولها.

كيف تتجنبين هذه المخاطر؟

- تقديم الأرز فور الانتهاء من طهيه كلما أمكن.

- تبريد الكمية المتبقية خلال ساعة ووضعها مباشرة في الثلاجة أو الفريزر.

- حفظ الأرز المبرد لمدة لا تتجاوز 24 ساعة.

- عدم إعادة تسخين الأرز أكثر من مرة.

- التأكد من أن الأرز أصبح ساخنًا تمامًا عند إعادة تسخينه.

-لا ترتبط سلامة الأرز بطريقة طهيه فقط، بل تعتمد أيضًا على سرعة تبريده وكيفية تخزينه بعد الطهي.

- لذلك، فإن ترك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لساعات طويلة قد يحوله إلى مصدر محتمل للتسمم الغذائي، حتى عند إعادة تسخينه لاحقًا.

تحذير من إعادة تسخين الأرز بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال تحذير من إعادة تسخين الأرز لماذا قد يصبح الأرز خطرًا بعد الطهي المطهى

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تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
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