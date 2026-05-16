الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذر خطأ شائعا.. إعادة تسخين الأرز يسبب لك هذا المرض

إعادة تسخين الأرز المتبقي عادة شائعة في معظم البيوت، ولكن إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى التسمم الغذائي. لا تكمن المشكلة في الأرز نفسه، بل في طريقة تخزينه وإعادة تسخينه.

بحسب الأطباء، فإن سوء التعامل مع الأرز المطبوخ يسمح بنمو بكتيريا ضارة مثل بكتيريا العصوية الشمعية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وقد يكون مميتًا في بعض الأحيان.

لماذا يُعدّ الأرز المُسخّن خطراً؟


يقول الخبراء إنّ الأرز المطبوخ - الذي يُعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية - قد يحتوي على جراثيم بكتيريا العصوية الشمعية، وهي بكتيريا تبقى حية حتى بعد الطهي. وعندما يُترك الأرز في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تتكاثر هذه الجراثيم وتُنتج سموماً.

ما هو الجانب الخطير؟ هذه السموم مقاومة للحرارة، مما يعني أن إعادة تسخين الأرز قد لا تقضي عليها.

ما هي متلازمة الأرز المقلي؟

بحسب الأطباء، متلازمة الأرز المقلي هي نوع من التسمم الغذائي المرتبط بتناول الأرز الملوث أو غيره من الأطعمة النشوية كالمعكرونة. يظهر التسمم الغذائي الناتج عن الأرز بسرعة، حيث تبدأ الأعراض عادةً خلال ست إلى اثنتي عشرة ساعة من تناول الطعام الملوث.

يبدأ المصابون بالشعور بالغثيان والقيء وتقلصات المعدة والإسهال. في كثير من الحالات، يبدأ المرض فجأة وقد يكون شديدًا، إلا أنه عادةً ما يزول خلال يوم واحد.

أخطاء شائعة قد ترتكبها يوميًا


ترك الأرز خارج الثلاجة لفترة طويلة
من أكبر الأخطاء ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لساعات. فالظروف الدافئة تُتيح للبكتيريا النمو بسرعة.

التبريد البطيء
إذا لم يُبرّد الأرز بسرعة ويُخزّن بشكل صحيح، فإنه يُصبح بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات.

التبريد غير السليم
تخزين الأرز في الثلاجة لفترة طويلة أو في أوعية غير مُحكمة الإغلاق يزيد من خطر التلوث.

إعادة التسخين المتكرر
إعادة التسخين المتكررة تزيد من احتمالية نمو البكتيريا وتراكم السموم.

أعراض التسمم الغذائي الناتج عن الأرز


يقول الأطباء إن الأعراض تظهر عادةً في غضون ساعات قليلة من تناول الأرز، وقد تكون شديدة، خاصةً عند الأطفال وكبار السن أو من يعانون من ضعف المناعة. يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي الناتج عن الأرز الملوث إلى:

الغثيان والقيء
الإسهال
مغص في المعدة
ارتفاع درجة الحرارة في بعض الحالات
طرق تخزين الأرز بأمان

برّد بسرعة
بعد الطهي، اترك الأرز يبرد قليلاً، ولكن ليس لفترة طويلة. يُفضّل وضعه في الثلاجة خلال ساعة واحدة.

استخدم عبوات محكمة الإغلاق
خزّن الأرز في عبوات محكمة الإغلاق لمنع التلوث وتراكم الرطوبة.

حافظ عليه بارداً
ضعه في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية لإبطاء نمو البكتيريا.

استهلكه خلال يوم واحد
لضمان أقصى درجات السلامة، تناول الأرز المتبقي خلال يوم واحد.

كيفية إعادة تسخين الأرز بأمان


أعد تسخين الأرز مرة واحدة فقط
تأكد من أنه ساخن تماماً
تجنّب إعادة التسخين الجزئي
لا تُعيد تسخين الأرز الذي تُرك خارج الثلاجة طوال الليل
إضافة القليل من الماء أثناء إعادة التسخين يُساعد على استعادة الرطوبة وضمان تسخين متساوٍ. احرص أيضاً على غسل يديك قبل لمس الطعام، والحفاظ على نظافة الأواني والأسطح، وتجنّب خلط الأرز المطبوخ حديثاً مع بقايا الطعام، واكتب تاريخ الصلاحية على الطعام المخزّن لتتبّع نضارته - لأسباب صحية.
إعادة تسخين الأرز ليست بالضرورة خطيرة، ولكن طريقة التعامل معه تُحدث فرقاً كبيراً. يمكن الوقاية من التسمم الغذائي المرتبط بالأرز باتباع خطوات بسيطة مثل التبريد المناسب، والتخزين الآمن، وإعادة التسخين بشكل صحيح. باتباع ممارسات النظافة الغذائية الأساسية، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع ببقايا الطعام بأمان دون المساس بصحتك. تذكر، عندما يتعلق الأمر بالأرز، فإن الطازج هو الأفضل، لكن التخزين الآمن هو الأساس.

