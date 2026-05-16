هدية للمصريين.. خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل في هذه المواعيد

​في إطار جهود الدولة لتمكين المواطنين من استكشاف العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة ترويجية هامة تبدأ من يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026.

وتتضمن المبادرة منح خصم يصل إلى 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.

​تفاصيل المبادرة ومواعيدها

​موعد البدء: الجمعة 15 مايو 2026

​أيام الخصم: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى جميع أيام العطلات الرسمية

​مدة العرض: يستمر الخصم لمدة ثلاثة أشهر

​وتهدف هذه المبادة إلى تشجيع المواطنين على زيارة المعالم الحديثة للعاصمة الجديدة والاستمتاع بمظهرها الحضاري.

​خريطة المحطات المشمولة بالخدمة

و​تقدم الوزارة خدماتها عبر 16 محطة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لراحة الركاب، وهي:

​المشير طنطاوي - ​وان ناينتي - ​المستشفى الجوي - ​النرجس - المستثمرين - ​محطة اللوتس - ​جولدن سكوير - ​بيت الوطن - ​مسجد الفتاح العليم - ​الحي R1 - ​الحي R2 - ​المال والأعمال - ​مدينة الفنون والثقافة - ​الحي الحكومي - ​مسجد مصر - ​مدينة العدالة

​تيسيرات للفئات الخاصة والاشتراكات

و​أكد بيان الوزارة على استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع الحفاظ على هيكل الاشتراكات الاقتصادية:

​الفئات الخاصة: ثبات قيمة "نصف التذكرة" المخصصة لكبار السن (فوق 60 عاماً) وذوي الاحتياجات الخاصة.

​الاشتراكات: استقرار أسعار الاشتراكات (الأسبوعية، الشهرية، والربع سنوية) والتي تتضمن خصومات تصل إلى 50%، لتمثل تكلفتها ربع قيمة المواصلات البديلة تقريباً.

​رؤية الوزارة: تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط المروري وتوفير وقت وجهد المواطنين، مع تقديم تجربة نقل عصرية واقتصادية تمثل نقلة حضارية في منظومة النقل الجماعي المصري.

وأضاف بيان الوزارة الى أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في تقليل الضغط المروري وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة الركاب من خلال وسيلة نقل عصرية وحديثة ، وتوفير خيارات تنقل اقتصادية ومرنة.

وأشار بيان الوزارة الى ثبات قيمة النصف التذكرة المخصصة ( لكبار السن فوق 60 سنة – ذوي الاحتياجات الخاصة ) وكذلك الى ثبات قيمة كافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) والتي روعي عند تحديد قيمتها أن تصل نسبه الخصم بها إلى 50% من قيمه التذكرة لتشكل قيمه الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديلة وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر.