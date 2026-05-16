جامعة سوهاج تنظم بطولة كأس صعيد مصر للوجه القبلي المفتوحة لكمال الأجسام

نظمت جامعة سوهاج بالتعاون مع الاتحاد المصري للياقة البدنية وكمال الأجسام، بطولة كأس صعيد مصر للوجه القبلي المفتوحة، والتي أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وذلك بمشاركة 65 متسابق من محافظات الوجه القبلي ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان).

وقد ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، التعاون المشترك مع الاتحاد المصري الرياضي بمختلف فروعه، بهدف دعم الشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي.

واعرب عن سعادته باستضافه الجامعة لبطولة كمال الأجسام على مستوى محافظات الوجه القبلي، والمشاركة المتميزة لمنتخب الجامعة لكمال الأجسام في البطولة، الأمر الذي يساهم فى تعزيز امكانياتهم واستعراض قدراتهم البدنية أمام لجان تحكيم الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وتبادل الخبرات والمهارات مع المشاركين من خارج الجامعة.

كما قدم الدكتور عادل فهيم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للياقة البدنية وكمال الأجسام، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حسن الاستضافة والتنظيم.

واشاد بالتعاون المتميز مع إدارة الجامعة واستجابتها الفورية لاقامة فعاليات البطولة، موضحاً أن البطولة أجريت منافساتها في 10 موازين معتمدة من الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بدايةً من وزن 65 كجم حتى وزن 110 كجم.

ولفت إلى أن المتنافسين في البطولة يمثلون أندية ومراكز شباب واتحادات ومناطق رياضية للمحافظات المشاركة.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن منتخب الجامعة لكمال الأجسام شارك في فعاليات البطولة، والتى شهدت تنافساََ قوياََ بين المتسابقين، وأظهر خلالها منتخب الجامعة مستوى متميز ولياقة بدنية عالية.

واضاف أن لجنة التحكيم أعلنت فوز الطالب استيفن ارنس بكلية التجارة بالمركز الأول فى وزن 75 كيلو، وأيضاً فاز الطالب محمد خالد بكلية علوم الرياضة بالمركز الأول عن وزن 90 كيلو.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن نتائج البطولة أسفرت أيضاً عن فوز الطالب عمر خالد بكلية الهندسة بالمركز الثاني عن وزن 65 كيلو.

كما فاز الطالب محمد عشري بالمركز الثاني عن وزن 60 كيلو، وحصل على المركز الثالث الطالب زياد علاء بكلية الآداب عن وزن 75 كيلو.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه تم تنظيم البطولة وتوفير كل مايلزم لاقامة المسابقة بالشكل المشرف واللائق باسم الجامعة، وذلك بالتعاون مع منطقة سوهاج لكمال الأجسام برئاسة الكابتن فتحي مهران.

وبحضور رؤساء مجالس إدارة مناطق الصعيد لكمال الأجسام، وتم تحديد المراكز الأولى على مستوى محافظات الصعيد، وتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.