من طهطا إلى سوهاج العام.. تحركات مكثفة لوزارة الصحة لدعم الخدمة العلاجية بالمستشفيات

شهدت محافظة سوهاج على مدار يومين، حالة من المتابعة الميدانية المكثفة داخل عدد من المستشفيات العامة والمركزية، مع استقبال الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، للأستاذ الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، في جولة موسعة استهدفت تقييم مستوى الخدمات الطبية والوقوف على احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

الجولة التي حملت رسائل دعم واضحة للمنظومة الصحية بسوهاج، شملت المرور على مستشفيات طهطا النموذجي، وجهينة المركزي، وساقلتة النموذجي، والبلينا المركزي، وجرجا العام، قبل أن تختتم داخل مستشفى سوهاج العام، بحضور قيادات وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال الزيارة، ركزت القيادات الصحية على متابعة الأداء الفعلي داخل الأقسام المختلفة، ومدى انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وذلك إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن التأكد من تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفيات.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن تلك الزيارات الميدانية تمثل دعماً مباشراً للقطاع الصحي بالمحافظة، وتسهم في تحديد التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها سريعاً، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما ناقش مساعد وزير الصحة مع مديري المستشفيات معدلات الإشغال ومؤشرات الأداء وآليات تحسين التشغيل داخل الأقسام المختلفة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة الأداء الطبي والإداري.

ولم تتوقف الجولة عند متابعة المستشفيات القائمة فقط، بل امتدت لمراجعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والمشروعات الصحية الجديدة الجاري تنفيذها داخل المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لدخول تلك المنشآت الخدمة في أقرب وقت.

وأشاد الدكتور بيتر وجيه بما لمسه من جهود تبذلها الفرق الطبية والإدارية داخل مستشفيات سوهاج، مؤكداً استمرار وزارة الصحة في تقديم أوجه الدعم المختلفة للمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مواصلة خطة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، بهدف توفير رعاية طبية أفضل لأهالي سوهاج.