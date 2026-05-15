القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات بأن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لضربة محدودة ضد إيران

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن تقديرات ومصادر أمنية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمنح “ضوءًا أخضر” لتنفيذ ضربة محدودة ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب وطهران، وتزايد النقاشات داخل الدوائر الأمنية الإسرائيلية حول الخيارات العسكرية المتاحة.

ووفق ما أوردته القناة، فإن هذه التقديرات تأتي في سياق مشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف الإيراني، وسط حديث عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية “محدودة النطاق” تستهدف أهدافًا داخل إيران، دون أن تتطور بالضرورة إلى مواجهة شاملة في المرحلة الحالية.



وأشارت التقارير إلى أن هذه السيناريوهات تُطرح بالتوازي مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، واشتراطات أمريكية وإسرائيلية تتعلق بوقف التخصيب وتقليص القدرات الصاروخية الإيرانية، وهي ملفات تُعد محورًا رئيسيًا في التوتر القائم بين الجانبين.

كما لفتت القناة 13 إلى أن التقديرات الإسرائيلية لا تزال تتعامل مع الملف الإيراني باعتباره مفتوحًا على عدة احتمالات، تشمل الحلول الدبلوماسية أو التصعيد العسكري، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي يحد من القدرات النووية والعسكرية لطهران.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الإقليمية والدولية من أن أي تحرك عسكري جديد ضد إيران قد يؤدي إلى ردود فعل واسعة، بما قد يوسع دائرة المواجهة في الشرق الأوسط ويؤثر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.