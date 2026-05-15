ضبط 20 طن ردة مغشوشة قبل طرحها بالأسواق في سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بدائرة مركز سوهاج أسفرت عن مداهمة مخزن لبيع الاعلاف الحيوانية يدار بدون ترخيص من الجهات المختصة حيث تبين قيام القائمين عليه بتجميع وخلط كميات ضخمة من الأعلاف بغرض التربح غير المشروع.

وضبطت الحملة داخل المخزن كمية قدرها 20 طن رده مغشوشة ومخلوطة بمادة السرسة لإكسابها وزنا وحجما وهميًا على حساب الجودة والمواصفات القياسية.

ورصدت الحملة قيام المتهمين بإعادة تعبئة هذه الكميات المغشوشة داخل أجولة مدون عليها أسماء شركات مطاحن كبرى معتمدة لإيهام المشترين بأنها منتجات أصلية صالحة للاستخدام.

تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة والأدوات والماكينات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف غير القانونية

تم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أن المديرية تواصل تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية المفاجئة والصارمة بمختلف المراكز والقرى لضبط الأسواق.

والضرب بيد من حديد على يد المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين وثرواتهم الحيوانية وضمان وصول الدعم والسلع المطابقة للمواصفات إلى مستحقيها دون أي تلاعب.