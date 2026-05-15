قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي

النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
أوركيد سامي

تحدث النجم محمد رمضان عن العديد من الجوانب المتعلقة بحياته الفنية والشخصية، كاشفًا عن رؤيته للنجاح، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الفن، إلى جانب حديثه عن الدور الكبير الذي تلعبه عائلته في حياته واستقراره النفسي.

وأكد محمد رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يشعر بأي خوف من التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التكنولوجيا مهما وصلت لن تستطيع أن تحل محل الفنان الحقيقي أو تنقل الإحساس الإنساني الصادق.

وقال رمضان إن الروح الإنسانية تظل العنصر الأهم في أي عمل فني، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في التطوير التقني، لكنه لن يتمكن من سرقة روح الفنان أو حضوره الحقيقي أمام الجمهور، مستشهدًا بقوله تعالى: “ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي”.

وتطرق محمد رمضان إلى حالة الجدل التي ترافق الأعمال الفنية، مؤكدًا أن اختلاف الأذواق بين الجمهور أمر طبيعي وصحي، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يتفق جميع الناس على عمل فني واحد.

وأوضح أن البعض ينظر دائمًا إلى حجم الأجر الذي يتقاضاه الفنان، دون الالتفات إلى حجم المجهود والتعب الذي يُبذل خلف الكاميرات، قائلًا إن هناك تركيزًا دائمًا على أرقامه وأجوره أكثر من التركيز على رحلة نجاحه أو اجتهاده المستمر.

كما كشف رمضان عن الجانب الإنساني في حياته، مؤكدًا أن أسرته تمثل مصدر الدعم الحقيقي له، وأن وجود عائلته يمنحه الإحساس بالاستقرار والتوازن النفسي، مشيرًا إلى أنه بدونهم كان سيصبح شخصًا مختلفًا تمامًا.

وأضاف أن عائلته هي السبب الأساسي في شعوره بقيمة الحياة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها بسبب الشهرة والعمل المستمر.

وعن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، عبّر محمد رمضان عن إعجابه الكبير به، مؤكدًا أنه كان يحلم بالوقوف أمامه في عمل فني يجمعهما، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمعهما ترك أثرًا إنسانيًا كبيرًا بداخله.

وقال رمضان إن عمر الشريف كان بمثابة الأب الروحي له، وقدم له العديد من النصائح المهمة التي ساعدته في مشواره الفني، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير على المستوى الفني والإنساني.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان تحقيق نجاح كبير في  فيلم  الجديد “أسد”، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم رزان جمال، وماجد الكدواني، وأحمد داش، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، بينما يضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه.

محمد رمضان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

النجم محمود حجازي

محمود حجازي: موافقة المحكمة على سفر نجلي للخارج غير صحيح.. خاص

7Dogs

من الرياض إلى العالم.. تركي آل الشيخ يكشف خطة عرض فيلم 7Dogs

الفنان فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد