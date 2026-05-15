محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي

تحدث النجم محمد رمضان عن العديد من الجوانب المتعلقة بحياته الفنية والشخصية، كاشفًا عن رؤيته للنجاح، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الفن، إلى جانب حديثه عن الدور الكبير الذي تلعبه عائلته في حياته واستقراره النفسي.

وأكد محمد رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يشعر بأي خوف من التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التكنولوجيا مهما وصلت لن تستطيع أن تحل محل الفنان الحقيقي أو تنقل الإحساس الإنساني الصادق.

وقال رمضان إن الروح الإنسانية تظل العنصر الأهم في أي عمل فني، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في التطوير التقني، لكنه لن يتمكن من سرقة روح الفنان أو حضوره الحقيقي أمام الجمهور، مستشهدًا بقوله تعالى: “ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي”.

وتطرق محمد رمضان إلى حالة الجدل التي ترافق الأعمال الفنية، مؤكدًا أن اختلاف الأذواق بين الجمهور أمر طبيعي وصحي، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يتفق جميع الناس على عمل فني واحد.

وأوضح أن البعض ينظر دائمًا إلى حجم الأجر الذي يتقاضاه الفنان، دون الالتفات إلى حجم المجهود والتعب الذي يُبذل خلف الكاميرات، قائلًا إن هناك تركيزًا دائمًا على أرقامه وأجوره أكثر من التركيز على رحلة نجاحه أو اجتهاده المستمر.

كما كشف رمضان عن الجانب الإنساني في حياته، مؤكدًا أن أسرته تمثل مصدر الدعم الحقيقي له، وأن وجود عائلته يمنحه الإحساس بالاستقرار والتوازن النفسي، مشيرًا إلى أنه بدونهم كان سيصبح شخصًا مختلفًا تمامًا.

وأضاف أن عائلته هي السبب الأساسي في شعوره بقيمة الحياة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها بسبب الشهرة والعمل المستمر.

وعن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، عبّر محمد رمضان عن إعجابه الكبير به، مؤكدًا أنه كان يحلم بالوقوف أمامه في عمل فني يجمعهما، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمعهما ترك أثرًا إنسانيًا كبيرًا بداخله.

وقال رمضان إن عمر الشريف كان بمثابة الأب الروحي له، وقدم له العديد من النصائح المهمة التي ساعدته في مشواره الفني، مؤكدًا أنه تعلم منه الكثير على المستوى الفني والإنساني.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان تحقيق نجاح كبير في فيلم الجديد “أسد”، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم رزان جمال، وماجد الكدواني، وأحمد داش، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، بينما يضع الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه.