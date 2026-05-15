انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لذوي الإعاقات الذهنية بملاعب الحرس الجمهوري

تستعد ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري لاستضافة نهائي بطولة الجمهورية للفروسية الخاصة باتحاد للإعاقات الذهنية، المقرر إقامتها يوم 17 مايو الجاري، بمشاركة 30 فارسًا يمثلون مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل البطولة والفعاليات

تنقسم منافسات الدور النهائي إلى قسمين رئيسيين:

ترويض الخيول

قفز الحواجز

ويشهد الحدث حضور المهندسة أمل مبدى رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، والدكتور أشرف العجيل نائب رئيس الاتحاد، لدعم اللاعبين ومتابعة الأداء عن قرب .

دعم وتمكين ذوي الهمم

أعرب محمد عبد المنعم المدير الفني لرياضة القدرة والتحمل بنادي الكيان عن سعادته بتنظيم البطولة، مؤكدًا أن اختيار ملاعب الحرس الجمهوري يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة مثالية لدعم وتمكين ذوي الهمم، ومساعدتهم على الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز .

وأضاف عبد المنعم أن هذه الفعاليات تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين من ذوي الهمم وتشجعهم على تحقيق إنجازات محلية ودولية، مؤكدًا طموح النادي في توسيع نطاق البطولات لتشمل رياضات متعددة .

الإنجازات الوطنية لذوي الإعاقة

وأشار عبد المنعم إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، بما في ذلك إصدار قانون رقم 10 لعام 2018 الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مؤكداً أن الأبطال من ذوي الهمم يمثلون نموذجًا ملهمًا للنجاح والإبداع .