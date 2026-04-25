انطلاق اليوم الثاني والأخير لبطولة الجمهورية للفروسية – منطقة الإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير للحلقة السادسة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز لمنطقة الإسكندرية للخيول المصرية، موسم ٢٠٢٥–٢٠٢٦، والمقامة على ملاعب فروسية نادي سموحة الرياضي خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أبريل ٢٠٢٦.

وشهدت فعاليات اليوم حضور الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لمتابعة المنافسات ودعم المشاركين.

ويشارك في البطولة نخبة مميزة من فرسان الأندية ومراكز الفروسية بمحافظة الإسكندرية، وهم:

“نادي سموحة الرياضي”

“نادي أصحاب الجياد”

“مركز سان رايز للفروسية”

لجنة الفروسية المشرفة على رياضة الفروسية بالنادي:

المهندس محمد فريد – رئيس لجنة الفروسية

القبطان محمد الحسين عيسى – نائب رئيس لجنة الفروسية والعضو الفني

المستشار بهجت راضي – عضو لجنة الفروسية

وتأتي بطولة منطقة الإسكندرية في إطار دعم وتطوير رياضة الفروسية بالمحافظة، والعمل على توسيع قاعدة الفرسان المشاركين، بما يعزز انتشار اللعبة تحت مظلة الاتحاد المصري للفروسية.

ونتمنى التوفيق لجميع الفرسان، وأن تختتم البطولة بمنافسات قوية تليق بتاريخ ومكانة الفروسية في الإسكندرية.