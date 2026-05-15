من الرياض إلى العالم.. تركي آل الشيخ يكشف خطة عرض فيلم 7Dogs

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن الخطة العالمية الموسعة لطرح فيلم الأكشن المنتظر "7Dogs"،التي تبدأ رسميًا يوم 27 مايو الجاري في عدد من الدول العربية والذي يستهدف العرض على أكثر من 26 ألف شاشة حول العالم، ليكون أحد أضخم الإطلاقات في تاريخ السينما العربية.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إنه من المقرر طرح الفيلم في أكثر من 600 صالة عرض سينمائي بالسعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، على أن ينطلق عرضه في الهند يوم 25 يونيو المقبل عبر أكثر من 250 دار عرض، مع توفير نسخة مدبلجة باللغة الهندية إلى جانب النسخ الأصلية.



ويشهد الفيلم طرحًا واسعًا في تركيا بداية من 25 يونيو، من خلال أكثر من 120 صالة سينما، مع نسخة مدبلجة بالكامل باللغة التركية.

وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، تقرر إطلاق عروض خاصة للجاليات العربية خلال موسم الصيف عبر أكثر من 80 صالة عرض، على أن يتم إعلان التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة.

ويصل التوزيع أيضًا إلى أسواق شمال إفريقيا، من بينها المغرب وتونس وعدد من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بالتعاون مع Pathé، مع توفير نسخة مدبلجة بالفرنسية في أكثر من 75 صالة سينما.

ويطرح الفيلم في عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، بينها نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب إفريقيا، عبر أكثر من 100 صالة عرض.

كما تصل خطة التوسع العالمية إلى عدد من الأسواق الآسيوية وفي مقدمتها الصين، حيث يستهدف الفيلم التواجد بأكثر من 25 ألف شاشة عرض، ليصل إجمالي المستهدف عالميًا إلى أكثر من 26 ألف شاشة سينمائية حول العالم.