نجم مورتال كومبات: انسجمت بالكامل داخل شخصية لي تشانغ في سفن دوجز

كشف ماكس هوانغ نجم الفنون القتالية وأحد أعضاء فريق المشاهد الخطرة للنجم العالمي جاكي تشان يكشف تفاصيل تحوله الكامل داخل شخصية الشرير الغامض.. بإطلالة مختلفة وتجربة تمثيلية غير مسبوقة في فيلم سفن دوجز.

حيث صرح للصحافة العالمية خلال جولته العالمية لفيلمه مورتال كومبات ٢ قائلاً: “أحب استكشاف الشخصيات المختلفة، وكان هذا الدور ممتعًا جدًا بالنسبة لي لأنني استطعت أن أختفي بالكامل داخل الشخصية.”

ويقدم ماكس في سفن دوجز شخصية الشرير “لي تشانغ” بإطلالة مختلفة كليًا، تشمل شعرًا أشقر وعيونًا زرقاء ضمن معالجة بصرية تعكس التحول الكامل للشخصية. ويجمع العمل كوكبة عالمية تضم الإيطالية مونيكا بيلوتشي «ذا ماتريكس ريـلود»، نجم بوليوود سلمان خان سلسلة «تايغر»، عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت «فاستاف: ذارياليتي»، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانغ «مورتال كومبات»، إلى جانب النجمتين تارا عماد «الفيل الأزرق 2» وساندي بيلا «فرانكلِن» كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المخضرم المصري سيد رجب بدور اللواء صبري، ليعد الإعلان التشويقي بملحمة سينمائية تمزج التشويق الهوليوودي بالنَبض العربي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.

فيلم الأكشن المرتقب "سفن دوجز"، من بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، ومن إخراج المخرجان العالميان بلال العربي وعادل فلاح، اللذان أخرجا فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما في الشرق الأوسط وحول العالم بداية من 27 مايو 2026.

يضم فريق عمل سفن دوجز نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذي اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die و Ms. Marvel. مصمم الإنتاج بول كيربي والذي عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service و Captain Phillips. ويشارك في تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتي اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal و Star Wars ويشاركها Mark Bouman والذي شارك في أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلي Bridgerton. كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها Pearl Harbor و The Little Mermaid. كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون-ليفي والذي شارك في العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road و John Wick. كما يضم الفريق ايضاً دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذي أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins.

يشار إلى أن فيلم سفن دوجز إنجازًا عالميًا غير مسبوق بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من قلب العاصمة الرياض، بعد تحطيم رقمين قياسيين عالميين في صناعة السينما، هما: أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد. حيث تم تسجيل 170.7 طنًا من مادة TNT المكافئة كأضخم انفجار سينمائي، إلى جانب 405.85 كيلوجرامًا من مادة TNT المكافئة كأكبر كمية متفجرات عالية الشدة في مشهد واحد، متجاوزًا أرقامًا قياسية سابقة لأفلام عالمية بارزة، ليضع الفيلم معيارًا جديدًا على مستوى الإنتاج السينمائي العالمي، ويؤكد قدرة المملكة على تنفيذ مشاهد سينمائية ضخمة وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية.

