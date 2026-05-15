فاضل كام يوم؟.. موعد يوم عرفة 2026 وأول أيام عيد الأضحى

أيام معدودة ويستقبل المسلمون في أنحاء العالم يوم عرفة 2026 فهو أفضل أيام السنة، ففي هذا اليوم أنعم الله سبحانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة إكمال الدين وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِینࣰاۚ﴾ كما أن يوم عرفة أحد أهم مناسك الحج، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات يدعون ربهم ويباهي بهم الله ملائكة السماء، وفي السطور التالية نتعرف على وقفة عرفات 2026، وموعد عيد الأضحى المبارك، وأفضل الأدعية المستحبة في يوم عرفة.

متى يوم عرفة 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة 2026 سوف يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك وفقًا للحسابات المبدئية التي تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة ليكون بعد 12 يومًا.

من المتوقع أن يأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 بعد وقفة عرفات ليكون في يوم الأربعاء 27 مايو 2026، أي بعد يوم واحد من وقفة عرفات.

ما هو فضل يوم عرفة ؟

ومن جانبها، ذكرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عددا من فضل يوم عرفة 2026 ومنها:

إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي هذا اليوم الخالد، تُوجت الرسالة واكتمل البنيان؛ ليكون عرفة شاهدًا على أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لأمة الإسلام.

مباهاة الله بأهل الموقف للحجاج: ففي مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق، حين يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثًا غبرًا، معلنًا للعالمين فضل الافتقار بين يديه.

تكفير الذنوب للحاج ولغير الحجاج: لأن أبرز ما ورد في فضل يوم عرفة أنه بوابة واسعة لمحو عثرات الماضي وبناء مستقبل مشرق، حيث يغسل الله ذنوب عامين بصيام يوم واحد، ويمحو خطايا العمر بوقفة إخلاص.

يوم العتق الأكبر من النار: إنه يوم "الجائزة الكبرى" الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة؛ فلا يوجد يوم يمنُّ الله فيه بالعتق من النيران أكثر من يوم عرفة، لا يوجد يوم في السنة يُعتق فيه رقاب من النار مثل يوم عرفة؛ فهو يوم "الجائزة الكبرى".

حكم صيام يوم عرفة للحاج 2026 ولغير الحاج

وفي إطار بينا حكم صيام يوم عرفة قالت دار الإفتاء، إن صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج يعد سُنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى لها، على حكم صيام يوم عرفة للحاج بما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري.

استشهدت وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

أدعية يوم عرفة مستجابة

أدعية يوم عرفة و المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمسلم الإكثار منها في يوم عرفة، ما يأتي: