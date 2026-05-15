حسام موافي يوضح علاقة طنين الأذن بارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن طنين الرأس من المشكلات التي قد يعاني منها بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأضاف موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن طنين الأذن قد يكون عرضًا جانبيًا لبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يحدث نتيجة تأثير ارتفاع الضغط على أحد أعصاب الجمجمة.

وأوضح أن طنين الرأس قد لا يرتبط بالضغط أو الأدوية عند بعض المرضى، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون سبب الطنين نفسيًا.

ودعا موافي مرضى الضغط المرتفع الذين يعانون من طنين الرأس إلى مراجعة طبيب الأعصاب لتحديد السبب بدقة والحصول على العلاج المناسب.