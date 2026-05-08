حسام موافي يحذر من خطورة السمنة المفرطة لدى الأطفال

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين، مؤكّدًا أنها لم تعد مشكلة شكلية فقط، بل مرضًا قد يهدد الصحة العامة.

حالات تستدعي التدخل الطبي

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن بعض الحالات تصل إلى درجات شديدة من السمنة؛ ما يستدعي التدخل الطبي الجاد، وأحيانًا حتى عمليات جراحية مثل “تكميم المعدة” أو “تحويل المسار”؛ خاصة إذا فشلت الحمية الغذائية والأدوية في إنقاص الوزن.

وشدّد على أن السمنة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم، خاصة المفاصل، محذّرًا من تجاهل علاجها المبكر؛ لتجنب المضاعفات الصحية المستقبلية.