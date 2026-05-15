قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب الاتحاد: الدعم النقدي خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق

محمد سيف
محمد سيف
عبد الرحمن سرحان

أكد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أكثر كفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

الدعم النقدي

وأوضح سيف، في تصريح صحفي، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية وفق أولويات أسرته، بما يعزز من كرامته وقدرته على إدارة متطلباته المعيشية بصورة أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم أيضًا في تنشيط المنافسة داخل الأسواق وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن نجاح أي منظومة دعم جديدة يرتبط بوجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم، ومنع تسربه إلى غير المستحقين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

 الدعم النقدي المشروط وغير المشروط

وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح نظم الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط، في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر، إلى جانب دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك القدرة على تطبيق نموذج متطور يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد محمد سيف على أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، بما يضمن بناء منظومة دعم عصرية وشفافة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

الدعم النقدي الدعم المشروط محمد سيف حزب الاتحاد الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث: زيارة ترامب إلى بكين أعادت مسار الحوار بين واشنطن وطهران

ياسمين عز

ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

أرشيفية

متى تصبح مؤشراً خطيرًا.. حسام موافي يحذر من تجاهل قرح الفم

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد