على مساحة 247 مترا.. افتتاح المسجد الشرقي بنزلة الدليل في المنيا

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المسجد الشرقي بقرية نزلة الدليل التابعة لمركز بني مزار، وذلك في إطار اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله والتوسع في إنشاء وتطوير المساجد بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الافتتاح، أهمية دور المساجد في نشر قيم التسامح والوسطية وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، مشيدًا بجهود الأهالي والمشاركة المجتمعية التي ساهمت في الانتهاء من أعمال إنشاء وفرش المسجد، بما يعكس روح التعاون والانتماء بين أبناء القرية.

وألقى الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الخطبه والتي تناولت فضائل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وفضل العمل الصالح فيها، وضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة في الطاعات والتقرب إلى الله.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 247 مترًا مربعًا، تشمل صحن المسجد على مساحة 200 متر، ودورات مياه، بالإضافة إلى دور مخصص كمصلى للسيدات، حيث بدأت أعمال الإنشاء في يناير 2025، وتم الانتهاء من تنفيذ المسجد وتسليمه في نهاية شهر أبريل 2026، فيما تم فرشه بالكامل بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

وشهد الافتتاح حضور النائب إيهاب خالد فتح الباب، والدكتور حسين غيته، والنائب محمود عبد الحفيظ أعضاء مجلس النواب، والمهندسة إكرام محمود رئيس مركز بني مزار، إلى جانب عمد ومشايخ قرى نزلة الدليل ونزلة عمرو وكفر الشيخ إبراهيم، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية وأهالي القرية.

