الصحة العالمية تراقب 440 مخالطا لركاب سفينة هانتا في عدة دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع أوضاع أكثر من 440 شخصًا من المخالطين لركاب سفينة “هانتا”، في عدة دول، ضمن إجراءات المراقبة الصحية والاحتواء الوقائي الهادفة إلى منع انتشار أي عدوى محتملة مرتبطة بالحالات التي جرى رصدها على متن السفينة.

وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة الصحية تعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية في البلدان المعنية لتتبع المخالطين وتقييم أوضاعهم الصحية بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد تشمل فحوصات دورية ومتابعة دقيقة للحالات التي ربما تعرضت للاحتكاك المباشر بالركاب المصابين أو المشتبه بإصابتهم.



وأوضحت المنظمة أن إجراءات التتبع تأتي ضمن البروتوكولات الدولية المعمول بها في مواجهة الأوبئة والأمراض المعدية، خاصة في حالات التنقل البحري والسفر الدولي، حيث يمكن أن تسهم حركة الركاب بين الدول في زيادة احتمالات انتقال العدوى إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية المناسبة.

وأضافت أن التحقيقات الوبائية لا تزال جارية لتحديد نطاق التعرض المحتمل وطرق انتقال العدوى، بالتوازي مع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والجهات الصحية المختصة، مؤكدة أن الوضع يخضع للتقييم المستمر وفقًا للمعطيات الطبية والعلمية المتوافرة.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها تركز حاليًا على سرعة اكتشاف أي أعراض محتملة لدى المخالطين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والإبلاغ الفوري عن أي تطورات صحية، بما يضمن احتواء الموقف ومنع تحوله إلى تهديد صحي أوسع نطاقًا.



وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه منظمة الصحة العالمية التشديد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود، خاصة في ظل تزايد حركة السفر العالمية واعتماد الدول على أنظمة إنذار واستجابة مبكرة للتعامل مع أي بؤر عدوى محتملة.