مبعوث ترامب للسياحة: المتحف المصري الكبير تحفة حقيقية تبهر العالم

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي للسياحة بجمال وروعة المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه “تحفة حقيقية ومبهر”، وذلك خلال زيارة أجراها للمتحف، في رسالة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمقصد السياحي المصري وبالمشروعات الثقافية والحضارية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.



وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي في مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر منصاتها الرسمية، حيث ظهر وهو يتجول داخل أروقة المتحف وقاعاته الرئيسية، معبرًا عن إعجابه الشديد بحجم الإنجاز المعماري والثقافي الذي يمثله المتحف، والذي يعد أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم المخصصة لحضارة واحدة.

وأكد المسؤول الأمريكي، خلال الفيديو، أن المتحف المصري الكبير يمثل تجربة فريدة تجمع بين عظمة التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي الحديثة، مشيرًا إلى أن ما شاهده داخل المتحف “يفوق التوقعات”، وأنه يتطلع إلى أن يشهد العالم بأسره هذا الصرح الحضاري المميز.



ويأتي نشر الفيديو في إطار دعم الترويج السياحي لمصر، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالمتحف المصري الكبير الذي أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية عالميًا، لما يضمه من آلاف القطع الأثرية النادرة، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب التصميم الهندسي الضخم المطل على أهرامات الجيزة.

ويرى مراقبون أن الإشادة الأمريكية بالمتحف تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها مصر على خريطة السياحة الثقافية الدولية، لا سيما مع استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى المرتبطة بالتراث والحضارة المصرية القديمة.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشروعات الثقافية في الشرق الأوسط، حيث يمثل مشروعًا حضاريًا عالميًا يهدف إلى تقديم التاريخ المصري القديم بصورة عصرية متطورة، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة.